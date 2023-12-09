На свердловских электростанциях подняли напряжение до предела из-за морозов

10 декабря 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Перебои электроэнергии связаны с повышенной нагрузкой на инфраструктуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Областной штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Свердловской области поднял напряжение на подстанциях в Белоярском районе до предельных значений из-за заморозков. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «Областной штаб по обеспечению безопасности электроснабжения принял решение поднять напряжение на подстанциях Глубокая, Летная, Гагарский до предельно допустимых уровней», — говорится в сообщении. Такая мера должна решить вопрос с перебоями электроэнергии в Белоярском районе, связанными с аномально низкой температурой воздуха. Перебои электричества в регионе связаны с повышенной нагрузкой на инфраструктуру из-за холодов. Особенно остро проблемы ощущаются в поселках, где активно строятся частные дома: Косулино, Рассоха и Прохладный. «Россети Урал» поручено обеспечить бесперебойное энергоснабжение для жителей. Ранее «Россети Урал» сообщали, что из-за аномальных морозов, вплоть до -48 градусов, у жителей нескольких поселков появились проблемы с электричеством. Особенно остро проблема ощущается на негазифицированных территориях.

Областной штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Свердловской области поднял напряжение на подстанциях в Белоярском районе до предельных значений из-за заморозков. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «Областной штаб по обеспечению безопасности электроснабжения принял решение поднять напряжение на подстанциях Глубокая, Летная, Гагарский до предельно допустимых уровней», — говорится в сообщении. Такая мера должна решить вопрос с перебоями электроэнергии в Белоярском районе, связанными с аномально низкой температурой воздуха. Перебои электричества в регионе связаны с повышенной нагрузкой на инфраструктуру из-за холодов. Особенно остро проблемы ощущаются в поселках, где активно строятся частные дома: Косулино, Рассоха и Прохладный. «Россети Урал» поручено обеспечить бесперебойное энергоснабжение для жителей. Ранее «Россети Урал» сообщали, что из-за аномальных морозов, вплоть до -48 градусов, у жителей нескольких поселков появились проблемы с электричеством. Особенно остро проблема ощущается на негазифицированных территориях.