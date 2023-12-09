09 декабря 2023

На свердловских электростанциях подняли напряжение до предела из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, энергетики, лэп, электричество, элекричество
Перебои электроэнергии связаны с повышенной нагрузкой на инфраструктуру Фото:

Областной штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Свердловской области поднял напряжение на подстанциях в Белоярском районе до предельных значений из-за заморозков. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«Областной штаб по обеспечению безопасности электроснабжения принял решение поднять напряжение на подстанциях Глубокая, Летная, Гагарский до предельно допустимых уровней», — говорится в сообщении. Такая мера должна решить вопрос с перебоями электроэнергии в Белоярском районе, связанными с аномально низкой температурой воздуха.

Перебои электричества в регионе связаны с повышенной нагрузкой на инфраструктуру из-за холодов. Особенно остро проблемы ощущаются в поселках, где активно строятся частные дома: Косулино, Рассоха и Прохладный. «Россети Урал» поручено обеспечить бесперебойное энергоснабжение для жителей.

Ранее «Россети Урал» сообщали, что из-за аномальных морозов, вплоть до -48 градусов, у жителей нескольких поселков появились проблемы с электричеством. Особенно остро проблема ощущается на негазифицированных территориях.

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Областной штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения Свердловской области поднял напряжение на подстанциях в Белоярском районе до предельных значений из-за заморозков. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «Областной штаб по обеспечению безопасности электроснабжения принял решение поднять напряжение на подстанциях Глубокая, Летная, Гагарский до предельно допустимых уровней», — говорится в сообщении. Такая мера должна решить вопрос с перебоями электроэнергии в Белоярском районе, связанными с аномально низкой температурой воздуха. Перебои электричества в регионе связаны с повышенной нагрузкой на инфраструктуру из-за холодов. Особенно остро проблемы ощущаются в поселках, где активно строятся частные дома: Косулино, Рассоха и Прохладный. «Россети Урал» поручено обеспечить бесперебойное энергоснабжение для жителей. Ранее «Россети Урал» сообщали, что из-за аномальных морозов, вплоть до -48 градусов, у жителей нескольких поселков появились проблемы с электричеством. Особенно остро проблема ощущается на негазифицированных территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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