ANSA: дети Берлускони решили продать виллы, где бывал Путин

10 декабря 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

Наследники Берлускони продают виллы, на которых гостил Путин (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пятеро детей-наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони захотели продать часть недвижимости, в том числе виллу Джернетто, на которой в 2010 году Берлускони принимал президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает итальянское издание ANSA. «Вилла Джернетто, которую также решили продать наследники Сильвио Берлускони, и на которой бывший премьер министр принимал Путина, находится недалеко от коммуны Лезмо в провинции Монца-э-Брианца. В 2022 году там экс-премьер справил символическую свадьбу с Мартой Фашиной», — пишет издание. Также речь может идти и о продаже виллы Чертоза на Сардинии, стоимость которой оценивается в 250-300 миллионов евро. Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет, писал RT. Причиной смерти могла послужить лейкемия, о которой стало известно в апреле. Путин во время сессии ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони.

Пятеро детей-наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони захотели продать часть недвижимости, в том числе виллу Джернетто, на которой в 2010 году Берлускони принимал президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает итальянское издание ANSA. «Вилла Джернетто, которую также решили продать наследники Сильвио Берлускони, и на которой бывший премьер министр принимал Путина, находится недалеко от коммуны Лезмо в провинции Монца-э-Брианца. В 2022 году там экс-премьер справил символическую свадьбу с Мартой Фашиной», — пишет издание. Также речь может идти и о продаже виллы Чертоза на Сардинии, стоимость которой оценивается в 250-300 миллионов евро. Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет, писал RT. Причиной смерти могла послужить лейкемия, о которой стало известно в апреле. Путин во время сессии ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони.