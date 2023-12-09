09 декабря 2023

ANSA: дети Берлускони решили продать виллы, где бывал Путин

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Наследники Берлускони продают виллы, на которых гостил Путин (архивное фото) Фото:

Пятеро детей-наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони захотели продать часть недвижимости, в том числе виллу Джернетто, на которой в 2010 году Берлускони принимал президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

«Вилла Джернетто, которую также решили продать наследники Сильвио Берлускони, и на которой бывший премьер министр принимал Путина, находится недалеко от коммуны Лезмо в провинции Монца-э-Брианца. В 2022 году там экс-премьер справил символическую свадьбу с Мартой Фашиной», — пишет издание. Также речь может идти и о продаже виллы Чертоза на Сардинии, стоимость которой оценивается в 250-300 миллионов евро.

Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет, писал RT. Причиной смерти могла послужить лейкемия, о которой стало известно в апреле. Путин во время сессии ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони.

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Пятеро детей-наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони захотели продать часть недвижимости, в том числе виллу Джернетто, на которой в 2010 году Берлускони принимал президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает итальянское издание ANSA. «Вилла Джернетто, которую также решили продать наследники Сильвио Берлускони, и на которой бывший премьер министр принимал Путина, находится недалеко от коммуны Лезмо в провинции Монца-э-Брианца. В 2022 году там экс-премьер справил символическую свадьбу с Мартой Фашиной», — пишет издание. Также речь может идти и о продаже виллы Чертоза на Сардинии, стоимость которой оценивается в 250-300 миллионов евро. Сильвио Берлускони скончался 12 июня 2023 года в возрасте 86 лет, писал RT. Причиной смерти могла послужить лейкемия, о которой стало известно в апреле. Путин во время сессии ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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