09 декабря 2023
08 декабря 2023

Для жителей Тюменской области неделя начнется с морозов до -46 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем максимальная температура воздуха составит до -29 градусов Фото:

В Тюменской области во вторник 12 декабря местами ожидаются аномальные морозы до -46 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории Тюменской области ночью 12 декабря ожидается температура воздуха от -36 до -41, местами до -46 градусов. Днем воздух прогреется до -29 градусов», — сообщается на сайте управления.

В понедельник 11 декабря будет также аномально холодно, ночью до -45 градусов в отдельных районах, днем немного потеплеет — до -32 градусов. На территории области в эти дни существенных осадков не ожидается, но местами будет изморозь. Ветер северный до 8 метров в секунду.

На дорогах региона с 6 декабря введен режим повышенной готовности. Мера связана с аномально низкими температурами. Тюменских водителей призывают отказаться от дальних поездок. Если это невозможно, то следует к ним подготовиться: проверить исправность автомобилей, взять с собой запас топлива и средства связи.

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В Тюменской области во вторник 12 декабря местами ожидаются аномальные морозы до -46 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории Тюменской области ночью 12 декабря ожидается температура воздуха от -36 до -41, местами до -46 градусов. Днем воздух прогреется до -29 градусов», — сообщается на сайте управления. В понедельник 11 декабря будет также аномально холодно, ночью до -45 градусов в отдельных районах, днем немного потеплеет — до -32 градусов. На территории области в эти дни существенных осадков не ожидается, но местами будет изморозь. Ветер северный до 8 метров в секунду. На дорогах региона с 6 декабря введен режим повышенной готовности. Мера связана с аномально низкими температурами. Тюменских водителей призывают отказаться от дальних поездок. Если это невозможно, то следует к ним подготовиться: проверить исправность автомобилей, взять с собой запас топлива и средства связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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