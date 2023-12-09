Для жителей Тюменской области неделя начнется с морозов до -46 градусов

В Тюменской области во вторник 12 декабря местами ожидаются аномальные морозы до -46 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На территории Тюменской области ночью 12 декабря ожидается температура воздуха от -36 до -41, местами до -46 градусов. Днем воздух прогреется до -29 градусов», — сообщается на сайте управления.
В понедельник 11 декабря будет также аномально холодно, ночью до -45 градусов в отдельных районах, днем немного потеплеет — до -32 градусов. На территории области в эти дни существенных осадков не ожидается, но местами будет изморозь. Ветер северный до 8 метров в секунду.
На дорогах региона с 6 декабря введен режим повышенной готовности. Мера связана с аномально низкими температурами. Тюменских водителей призывают отказаться от дальних поездок. Если это невозможно, то следует к ним подготовиться: проверить исправность автомобилей, взять с собой запас топлива и средства связи.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.