AC: участие США в борьбе за Крым приведет к мировой войне

10 декабря 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

США могут начать Третью мировую войну, считает Девлин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если США направят свои войска, чтобы помочь Украине захватить Крым, то начнется Третья мировая война. Об этом заявил американский обозреватель Брэдли Девлин. «Единственный повод включать Крым [в число территорий, куда США могут направить свои силы] — это желание втянуть Америку в Третью мировую войну», — подчеркнул Брэдли Девлин в материале American Conservative. Так он отреагировал на дебаты кандидатов на пост президента США. Одна из них, бывший полпред США в ООН Никки Хэйли, заявила, что могла бы направить войска на Донецк, Луганск и Крым. Журналист подытожил, что внешняя политика — одна из слабых сторон Хэйли. В США президентские выборы пройдут в 2024 году. В настоящий момент наибольший рейтинг у бывшего главы государства Дональда Трампа. Он отмечал, что политика текущего президента Джо Байдена может привести к потенциальной ядерной войне. Трамп может отменить все политические планы Байдена, передает Pravda.ru.

Если США направят свои войска, чтобы помочь Украине захватить Крым, то начнется Третья мировая война. Об этом заявил американский обозреватель Брэдли Девлин. «Единственный повод включать Крым [в число территорий, куда США могут направить свои силы] — это желание втянуть Америку в Третью мировую войну», — подчеркнул Брэдли Девлин в материале American Conservative. Так он отреагировал на дебаты кандидатов на пост президента США. Одна из них, бывший полпред США в ООН Никки Хэйли, заявила, что могла бы направить войска на Донецк, Луганск и Крым. Журналист подытожил, что внешняя политика — одна из слабых сторон Хэйли. В США президентские выборы пройдут в 2024 году. В настоящий момент наибольший рейтинг у бывшего главы государства Дональда Трампа. Он отмечал, что политика текущего президента Джо Байдена может привести к потенциальной ядерной войне. Трамп может отменить все политические планы Байдена, передает Pravda.ru.