Общество Школьники из Краснодона в ЛНР поблагодарили курганцев за ремонт столовой. Видео 10 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 + Луганские школьники поблагодарили курганцев за ремонт пищеблока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учащиеся Краснодонской школы №4 (ЛНР) поблагодарили специалистов из Курганской области, которые отремонтировали им столовую. Они записали видеообращение, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». «Когда я захожу в прекрасно отремонтированную школьную столовую у меня поднимается не только аппетит, но и настроение. Спасибо Курганской области за ремонт пищеблока в Краснодонской школе», — рассказал школьник из ЛНР. Курганская область подготовила проекты трех школ для Луганской народной республики. Благодаря этой помощи Краснодонский район получит деньги для ремонта образовательных учреждений. Учащиеся Краснодонской школы №4 (ЛНР) поблагодарили специалистов из Курганской области, которые отремонтировали им столовую. Они записали видеообращение, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». «Когда я захожу в прекрасно отремонтированную школьную столовую у меня поднимается не только аппетит, но и настроение. Спасибо Курганской области за ремонт пищеблока в Краснодонской школе», — рассказал школьник из ЛНР. Курганская область подготовила проекты трех школ для Луганской народной республики. Благодаря этой помощи Краснодонский район получит деньги для ремонта образовательных учреждений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям