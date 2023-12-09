09 декабря 2023
08 декабря 2023

Школьники из Краснодона в ЛНР поблагодарили курганцев за ремонт столовой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Луганские школьники поблагодарили курганцев за ремонт пищеблока Фото:

Учащиеся Краснодонской школы №4 (ЛНР) поблагодарили специалистов из Курганской области, которые отремонтировали им столовую. Они записали видеообращение, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».

«Когда я захожу в прекрасно отремонтированную школьную столовую у меня поднимается не только аппетит, но и настроение. Спасибо Курганской области за ремонт пищеблока в Краснодонской школе», — рассказал школьник из ЛНР.

Курганская область подготовила проекты трех школ для Луганской народной республики. Благодаря этой помощи Краснодонский район получит деньги для ремонта образовательных учреждений.

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Учащиеся Краснодонской школы №4 (ЛНР) поблагодарили специалистов из Курганской области, которые отремонтировали им столовую. Они записали видеообращение, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». «Когда я захожу в прекрасно отремонтированную школьную столовую у меня поднимается не только аппетит, но и настроение. Спасибо Курганской области за ремонт пищеблока в Краснодонской школе», — рассказал школьник из ЛНР. Курганская область подготовила проекты трех школ для Луганской народной республики. Благодаря этой помощи Краснодонский район получит деньги для ремонта образовательных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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