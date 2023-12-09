Луганские школьники поблагодарили курганцев за ремонт пищеблока
Учащиеся Краснодонской школы №4 (ЛНР) поблагодарили специалистов из Курганской области, которые отремонтировали им столовую. Они записали видеообращение, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально».
«Когда я захожу в прекрасно отремонтированную школьную столовую у меня поднимается не только аппетит, но и настроение. Спасибо Курганской области за ремонт пищеблока в Краснодонской школе», — рассказал школьник из ЛНР.
Курганская область подготовила проекты трех школ для Луганской народной республики. Благодаря этой помощи Краснодонский район получит деньги для ремонта образовательных учреждений.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!