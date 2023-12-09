Маск обрушился с критикой на Зеленского

10 декабря 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объясниться за арест Гонсало Лире Фото: U.S. Air Force /Justin R. Pacheco Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за арест чилийского и американского видеоблогера Гонсало Лире. Тот выступал с критикой киевского правительства. «После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца [Гонсало Лире]», — написал Илон Маск в соцсети X. Он добавил, что если причиной ареста послужила только критика, то у США большие проблемы. Маск также потребовал от украинского лидера объясниться по этому поводу. В апреле 2022 года Гонсало Лире написал в соцсетях, что за ним охотятся украинские спецслужбы. В начале мая СБУ сообщила об аресте иностранного блогера.

Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за арест чилийского и американского видеоблогера Гонсало Лире. Тот выступал с критикой киевского правительства. «После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца [Гонсало Лире]», — написал Илон Маск в соцсети X. Он добавил, что если причиной ареста послужила только критика, то у США большие проблемы. Маск также потребовал от украинского лидера объясниться по этому поводу. В апреле 2022 года Гонсало Лире написал в соцсетях, что за ним охотятся украинские спецслужбы. В начале мая СБУ сообщила об аресте иностранного блогера.