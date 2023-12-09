09 декабря 2023

Маск обрушился с критикой на Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объясниться за арест Гонсало Лире Фото:

Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за арест чилийского и американского видеоблогера Гонсало Лире. Тот выступал с критикой киевского правительства.

«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца [Гонсало Лире]», — написал Илон Маск в соцсети X. Он добавил, что если причиной ареста послужила только критика, то у США большие проблемы. Маск также потребовал от украинского лидера объясниться по этому поводу.

В апреле 2022 года Гонсало Лире написал в соцсетях, что за ним охотятся украинские спецслужбы. В начале мая СБУ сообщила об аресте иностранного блогера.

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Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за арест чилийского и американского видеоблогера Гонсало Лире. Тот выступал с критикой киевского правительства. «После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца [Гонсало Лире]», — написал Илон Маск в соцсети X. Он добавил, что если причиной ареста послужила только критика, то у США большие проблемы. Маск также потребовал от украинского лидера объясниться по этому поводу. В апреле 2022 года Гонсало Лире написал в соцсетях, что за ним охотятся украинские спецслужбы. В начале мая СБУ сообщила об аресте иностранного блогера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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