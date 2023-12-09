Маск обрушился с критикой на Зеленского

Основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за арест чилийского и американского видеоблогера Гонсало Лире. Тот выступал с критикой киевского правительства.
«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они еще и посадили в тюрьму американца [Гонсало Лире]», — написал Илон Маск в соцсети X. Он добавил, что если причиной ареста послужила только критика, то у США большие проблемы. Маск также потребовал от украинского лидера объясниться по этому поводу.
В апреле 2022 года Гонсало Лире написал в соцсетях, что за ним охотятся украинские спецслужбы. В начале мая СБУ сообщила об аресте иностранного блогера.
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