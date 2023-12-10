Shot: в Иркутской области подожгли здание школы перед проверкой губернатора

В Иркутской области неизвестные подожгли здание школы в поселке Хребтовая. Огонь полностью уничтожил правое крыло помещения. Инцидент произошел перед проверкой объекта губернатором Игорем Кобзевым. Об этом сообщает Shot.
«Сильный пожар произошел ночью 4 декабря в поселке Хребтовая. Загорелась крыша местной одноэтажной школы. В результате выгорела кровля и правая сторона здания площадью около 800 квадратов, никто не пострадал. <…> Кто-то спалил здание перед проверкой губернатора Иркутской области», — передают авторы канала.
Отмечается, что школа была закрыта на капремонт с прошлого года. На него было выделено 77 миллионов рублей. Помещение планировали ввести в эксплуатацию в декабре этого года, но перед проверкой отремонтированного объекта неизвестный залез на чердак школы и поджог крышу. Возбужденно дело об умышленном повреждении имущества.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Иркутской области. Ответ ожидается.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.