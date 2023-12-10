Shot: в Иркутской области подожгли здание школы перед проверкой губернатора

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные, дюсш 1, детская спортивная школа имени семенова
В Иркутской области подожгли школу перед ее сдачей после ремонта Фото:

В Иркутской области неизвестные подожгли здание школы в поселке Хребтовая. Огонь полностью уничтожил правое крыло помещения. Инцидент произошел перед проверкой объекта губернатором Игорем Кобзевым. Об этом сообщает Shot.

«Сильный пожар произошел ночью 4 декабря в поселке Хребтовая. Загорелась крыша местной одноэтажной школы. В результате выгорела кровля и правая сторона здания площадью около 800 квадратов, никто не пострадал. <…> Кто-то спалил здание перед проверкой губернатора Иркутской области», — передают авторы канала.

Отмечается, что школа была закрыта на капремонт с прошлого года. На него было выделено 77 миллионов рублей. Помещение планировали ввести в эксплуатацию в декабре этого года, но перед проверкой отремонтированного объекта неизвестный залез на чердак школы и поджог крышу. Возбужденно дело об умышленном повреждении имущества.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Иркутской области. Ответ ожидается.

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В Иркутской области неизвестные подожгли здание школы в поселке Хребтовая. Огонь полностью уничтожил правое крыло помещения. Инцидент произошел перед проверкой объекта губернатором Игорем Кобзевым. Об этом сообщает Shot. «Сильный пожар произошел ночью 4 декабря в поселке Хребтовая. Загорелась крыша местной одноэтажной школы. В результате выгорела кровля и правая сторона здания площадью около 800 квадратов, никто не пострадал. <…> Кто-то спалил здание перед проверкой губернатора Иркутской области», — передают авторы канала. Отмечается, что школа была закрыта на капремонт с прошлого года. На него было выделено 77 миллионов рублей. Помещение планировали ввести в эксплуатацию в декабре этого года, но перед проверкой отремонтированного объекта неизвестный залез на чердак школы и поджог крышу. Возбужденно дело об умышленном повреждении имущества. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Иркутской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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