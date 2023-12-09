09 декабря 2023
08 декабря 2023

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный мороз продолжится в понедельник Фото:

На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномальных морозов. Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«11 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется сильный мороз. Минимальные температуры воздуха будут опускаться до -40° и ниже», — заявили в ведомстве.

В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах и тротуарах появилась сильная гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ездить на зимних шинах.

С 7 декабря в регионе отменили занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.

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На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномальных морозов. Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Южный Урал». «11 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется сильный мороз. Минимальные температуры воздуха будут опускаться до -40° и ниже», — заявили в ведомстве. В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах и тротуарах появилась сильная гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ездить на зимних шинах. С 7 декабря в регионе отменили занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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