В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

На территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномальных морозов. Об этом предупреждает ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«11 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется сильный мороз. Минимальные температуры воздуха будут опускаться до -40° и ниже», — заявили в ведомстве.
В связи с ухудшением погодных условий, на дорогах и тротуарах появилась сильная гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и ездить на зимних шинах.
С 7 декабря в регионе отменили занятия во всех школах из-за тридцатиградусных морозов. Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности.
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