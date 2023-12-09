09 декабря 2023
08 декабря 2023

Жителей Ноябрьска предупредили об опасностях на дороге из-за непогоды. Видео

Администрация Ноябрьска: водителям нужно быть внимательнее из-за холодов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, мороз
В Ноябрьске на дорогах небезопасно из-за холодов Фото:

Жителей Ноябрьска предупредили водителей быть аккуратнее на дорогах из-за тумана и холодов. Об этом сообщила администрация города.

«В связи с ухудшением погоды госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее. Также автолюбителям рекомендуют не выезжать на загородные трассы. Если от поездки отказаться не получается, то прежде чем отправиться в путь, необходимо проверить техническое состояние автомобиля, взять с собой в дорогу запас топлива, продукты и теплую одежду», — написала администрация города в telegram-канале.

Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что на выходных в городах ЯНАО вернутся морозы. В Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Новом Уренгое 9 и 10 декабря температура воздуха составила от -36 до -41 градуса. Порывы ветра до 5 метров в секунду.

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Жителей Ноябрьска предупредили водителей быть аккуратнее на дорогах из-за тумана и холодов. Об этом сообщила администрация города. «В связи с ухудшением погоды госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательнее. Также автолюбителям рекомендуют не выезжать на загородные трассы. Если от поездки отказаться не получается, то прежде чем отправиться в путь, необходимо проверить техническое состояние автомобиля, взять с собой в дорогу запас топлива, продукты и теплую одежду», — написала администрация города в telegram-канале. Синоптики сервиса Gismeteo сообщили, что на выходных в городах ЯНАО вернутся морозы. В Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Новом Уренгое 9 и 10 декабря температура воздуха составила от -36 до -41 градуса. Порывы ветра до 5 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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