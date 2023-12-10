Госдума: НАТО пытается сорвать выборы президента в РФ

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Жанры. Москва, госдума, государственная дума
Возросла активность недружественных стран в связи со стартовавшей в России избирательной кампанией Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Спецслужбы стран НАТО пытаются сорвать выборы президента в России. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и „агентов влияния“ в связи с началом кампании по выборам Президента в России», — рассказал Пискарев в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в период избирательной кампании предпринимаются попытки организации серии незаконных акций на территории нашей страны.

По словам Пискарева, в странах Прибалтики и в Грузии проводятся тренинги, на которых готовят провокаторов. Там обучают «псевдонаблюдателей» и «журналистов в изгнании», сказано в сообщении. Также он добавил, что эта деятельность осуществляется «за счет организационной и грантовой поддержки финансируемой, в том числе, МИД Германии».

О своем выдвижении на предстоящих президентских выборах Владимир Путин заявил на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Основные линии своей предвыборной программы он объявит уже 14 декабря во время «Прямой линии».

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Спецслужбы стран НАТО пытаются сорвать выборы президента в России. Об этом заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и „агентов влияния“ в связи с началом кампании по выборам Президента в России», — рассказал Пискарев в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в период избирательной кампании предпринимаются попытки организации серии незаконных акций на территории нашей страны. По словам Пискарева, в странах Прибалтики и в Грузии проводятся тренинги, на которых готовят провокаторов. Там обучают «псевдонаблюдателей» и «журналистов в изгнании», сказано в сообщении. Также он добавил, что эта деятельность осуществляется «за счет организационной и грантовой поддержки финансируемой, в том числе, МИД Германии». О своем выдвижении на предстоящих президентских выборах Владимир Путин заявил на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Основные линии своей предвыборной программы он объявит уже 14 декабря во время «Прямой линии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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