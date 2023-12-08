Когда Путин объявит предвыборную программу

Политолог Поляков: Путин раскроет, что РФ будет ждать в ближайшие 6 лет

09 декабря 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул важность героев СВО в текущей жизни россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент России Владимир Путин объявит основные линии своей предвыборной программы во время «Прямой линии» 14 декабря. Об этом в беседе с URA.RU сообщил эксперт Центра Прикладных исследований и программ (специалисты Центра приняли участие в десятках избирательных кампаний в России и СНГ) Сергей Поляков. Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос героя ДНР Артема Жоги (отца героя РФ Владимира Жоги). Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. «Меньше, чем через неделю, состоится большой эфир с президентом — „Прямая линия“. Там, я думаю, уже окончательно будет во всеуслышание озвучены его планы и стратегия. Надо вспомнить, что накануне своего предыдущего срока Путин тоже выступал с обращением, и все, что там было сказано, в течение шести лет было реализовано. Тогда он показал мультики с ракетами. В итоге в конце его срока они все-таки полетели. Поэтому надо внимательно слушать то, что будет Путин говорить 14 декабря. Я думаю, это будет его программная речь на ближайшую шестилетку», — сказал Сергей Поляков. Что будет в предвыборной программе Путина Новость по теме Песков: решение Путина объявить об участии в выборах было спонтанным На первый план новой программы Путина выйдут вопросы экономического развития и безопасности, отметил политолог (с 1997 года принимал участие в президентских выборах в России, на Украине, выборах в Государственную Думу РФ, губернаторов РФ) Марат Баширов. «Мы начали специальную военную операцию не от хорошей жизни, а от того, что западные наши противники пошли просто с открытым забралом на нас. Нужно было предпринимать такие экстраординарные меры, как проведение спецоперации. Безусловно, прозвучат слова относительно поиска мира, коллективной безопасности на планете Земля, в том числе, в части касающейся ядерного оружия. Также будет говориться об экономическом развитии, торговых отношениях, где все время ищется компромисс, защищается суверенитет стран», — подчеркнул собеседник агентства. В равной степени президент уделит внимание нуждам граждан, уверена руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына. «Предполагаю, что кампания кандидата в президенты Владимира Путина может быть выстроена вокруг социальной политики. Помимо этого, можно ожидать присутствия в ней таких нарративов, как гордость, уверенность и надежда. Гордость за достижения страны, уверенность в сегодняшнем дне и надежда на поступательное развитие в будущем. Все это соответствует запросу к власти со стороны общества, и конкретными решениями власть на эти запросы отвечает», — добавила специалист. Сергей Поляков отметил, что текущий вектор развития Путин планирует продолжить. «Стала развиваться обрабатывающая промышленность, заработало импортозамещение. Этот курс, который проводил президент, продолжится. Кроме того, что происходит внутри страны, есть процессы во всем мире. Миропорядок, тотальная гегемония Запада, в частности Соединенных Штатов Америки постепенно уходит в прошлое. Путин — архитектор этих изменений. Россия выходит из роли сырьевого придатка в передовую страну, технологически развитую, которая оказывает существенное влияние на мировые процессы. Было бы странно, если бы он эту начатую глобальную титаническую работу по изменению не только страны, но и мира, вдруг в какой-то момент бросил, люди тоже хотят, чтобы эти процессы были закончены», — заявил политолог. Почему Путин объявил о желании стать президентом перед героями СВО Новость по теме Путин объяснил свое решение идти на выборы. Видео Путин заявил о своем решении баллотироваться на мероприятии, посвященном героям спецоперации не просто так, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Это символично. Это преемственность политики нашей страны, направленная на победу в СВО. То, что Путин объявил это фактически совместно с героями спецоперации, говорит о том, что именно с такой позицией он и солидаризируется. То есть задачи по денацификации, демилитаризации остаются основной целью, которую он преследует. Есть президент, который жесткой волей ведет Россию к победе, и голосование на выборах — это идет „за“ победу России или „за“ капитуляцию. Есть президент, который „за“ победу, а все остальное — несерьезно», — отметил политолог. То, что Путин сообщил о своем выдвижении именно герою России, показывает важность фигуры военнослужащего в настоящее время и личное уважение президента, считает Солонников. «Он считает их крайне важными для нашей страны, что такую для России новость, как объявление о его участии в президентских выборах, он считает правильным объявить именно так. Это повышение статуса героев СВО», — добавил эксперт. Какой уровень поддержки Путина сейчас Новость по теме Кто поддержал решение Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году Люди стали доверять процедуре выборов, заявил Марат Баширов. «Последние замеры ВЦИОМа показывают, что там уровень поддержки вообще 78% и там есть еще одна интересная цифра, что уровень доверия к выборам вырос в три раза. Это крайне важная цифра, потому что мы все понимаем, что самое главное в этих выборах — это легитимность и доверие населения», — продолжил эксперт. Опросы показывают, что действующий президент понимает, что нужно людям, сообщила Кислицына. «Особое внимание я бы обратила на мотивацию респондентов, которые поддерживают действующего президента. 74% из них говорят о том, что Путин понимает интересы людей и выстраивает свою работу в соответствии с ними. Для меня это выглядит как закономерный результат реализации президентского курса на человекоцентричную политику. Когда работаешь для людей, люди тебя поддерживают», — объяснила политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин объявит основные линии своей предвыборной программы во время «Прямой линии» 14 декабря. Об этом в беседе с URA.RU сообщил эксперт Центра Прикладных исследований и программ (специалисты Центра приняли участие в десятках избирательных кампаний в России и СНГ) Сергей Поляков. Президент России Владимир Путин объявил о своем выдвижении на предстоящих президентских выборах на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос героя ДНР Артема Жоги (отца героя РФ Владимира Жоги). Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. «Меньше, чем через неделю, состоится большой эфир с президентом — „Прямая линия“. Там, я думаю, уже окончательно будет во всеуслышание озвучены его планы и стратегия. Надо вспомнить, что накануне своего предыдущего срока Путин тоже выступал с обращением, и все, что там было сказано, в течение шести лет было реализовано. Тогда он показал мультики с ракетами. В итоге в конце его срока они все-таки полетели. Поэтому надо внимательно слушать то, что будет Путин говорить 14 декабря. Я думаю, это будет его программная речь на ближайшую шестилетку», — сказал Сергей Поляков. На первый план новой программы Путина выйдут вопросы экономического развития и безопасности, отметил политолог (с 1997 года принимал участие в президентских выборах в России, на Украине, выборах в Государственную Думу РФ, губернаторов РФ) Марат Баширов. «Мы начали специальную военную операцию не от хорошей жизни, а от того, что западные наши противники пошли просто с открытым забралом на нас. Нужно было предпринимать такие экстраординарные меры, как проведение спецоперации. Безусловно, прозвучат слова относительно поиска мира, коллективной безопасности на планете Земля, в том числе, в части касающейся ядерного оружия. Также будет говориться об экономическом развитии, торговых отношениях, где все время ищется компромисс, защищается суверенитет стран», — подчеркнул собеседник агентства. В равной степени президент уделит внимание нуждам граждан, уверена руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына. «Предполагаю, что кампания кандидата в президенты Владимира Путина может быть выстроена вокруг социальной политики. Помимо этого, можно ожидать присутствия в ней таких нарративов, как гордость, уверенность и надежда. Гордость за достижения страны, уверенность в сегодняшнем дне и надежда на поступательное развитие в будущем. Все это соответствует запросу к власти со стороны общества, и конкретными решениями власть на эти запросы отвечает», — добавила специалист. Сергей Поляков отметил, что текущий вектор развития Путин планирует продолжить. «Стала развиваться обрабатывающая промышленность, заработало импортозамещение. Этот курс, который проводил президент, продолжится. Кроме того, что происходит внутри страны, есть процессы во всем мире. Миропорядок, тотальная гегемония Запада, в частности Соединенных Штатов Америки постепенно уходит в прошлое. Путин — архитектор этих изменений. Россия выходит из роли сырьевого придатка в передовую страну, технологически развитую, которая оказывает существенное влияние на мировые процессы. Было бы странно, если бы он эту начатую глобальную титаническую работу по изменению не только страны, но и мира, вдруг в какой-то момент бросил, люди тоже хотят, чтобы эти процессы были закончены», — заявил политолог. Путин заявил о своем решении баллотироваться на мероприятии, посвященном героям спецоперации не просто так, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Это символично. Это преемственность политики нашей страны, направленная на победу в СВО. То, что Путин объявил это фактически совместно с героями спецоперации, говорит о том, что именно с такой позицией он и солидаризируется. То есть задачи по денацификации, демилитаризации остаются основной целью, которую он преследует. Есть президент, который жесткой волей ведет Россию к победе, и голосование на выборах — это идет „за“ победу России или „за“ капитуляцию. Есть президент, который „за“ победу, а все остальное — несерьезно», — отметил политолог. То, что Путин сообщил о своем выдвижении именно герою России, показывает важность фигуры военнослужащего в настоящее время и личное уважение президента, считает Солонников. «Он считает их крайне важными для нашей страны, что такую для России новость, как объявление о его участии в президентских выборах, он считает правильным объявить именно так. Это повышение статуса героев СВО», — добавил эксперт. Люди стали доверять процедуре выборов, заявил Марат Баширов. «Последние замеры ВЦИОМа показывают, что там уровень поддержки вообще 78% и там есть еще одна интересная цифра, что уровень доверия к выборам вырос в три раза. Это крайне важная цифра, потому что мы все понимаем, что самое главное в этих выборах — это легитимность и доверие населения», — продолжил эксперт. Опросы показывают, что действующий президент понимает, что нужно людям, сообщила Кислицына. «Особое внимание я бы обратила на мотивацию респондентов, которые поддерживают действующего президента. 74% из них говорят о том, что Путин понимает интересы людей и выстраивает свою работу в соответствии с ними. Для меня это выглядит как закономерный результат реализации президентского курса на человекоцентричную политику. Когда работаешь для людей, люди тебя поддерживают», — объяснила политолог.