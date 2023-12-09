В ЯНАО продолжится масштабная программа урбанизации

Дмитрий Артюхов анонсировал новую «программу на миллион» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямале после завершения «программы на миллион» строительства квадратных метров жилья будет запущена вторая подобная программа. В городах деревянное жилье должно уйти в прошлое, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос журналиста URA.RU.

«Самые острые вопросы по переселению будут решены в течение 2024 года. В следующей пятилетке будет запущена новая „программа на миллион“», — сообщил Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии», эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте».

Дома в Обдорском начнут заселяться буквально через несколько недель, при этом вся необходимая инфраструктура уже создана. Губернатор сравнил масштаб строительства жилья в регионе с масштабом освоения Севера, когда в этом принимала участие вся страна. Деревянные дома в городах Ямала уйдут в прошлое, но в поселках деревянное жилье еще будет сохраняться.

Ранее губернатор сообщил о сроках реновации нового терминала в аэропорту Салехард. Также в 2024 году в округе будет запущена масштабная программа благоустройства дворов.