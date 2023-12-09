09 декабря 2023

В ЯНАО продолжится масштабная программа урбанизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов анонсировал новую «программу на миллион» Фото:

На Ямале после завершения «программы на миллион» строительства квадратных метров жилья будет запущена вторая подобная программа. В городах деревянное жилье должно уйти в прошлое, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос журналиста URA.RU.

«Самые острые вопросы по переселению будут решены в течение 2024 года. В следующей пятилетке будет запущена новая „программа на миллион“», — сообщил Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии», эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте».

Дома в Обдорском начнут заселяться буквально через несколько недель, при этом вся необходимая инфраструктура уже создана. Губернатор сравнил масштаб строительства жилья в регионе с масштабом освоения Севера, когда в этом принимала участие вся страна. Деревянные дома в городах Ямала уйдут в прошлое, но в поселках деревянное жилье еще будет сохраняться.

Ранее губернатор сообщил о сроках реновации нового терминала в аэропорту Салехард. Также в 2024 году в округе будет запущена масштабная программа благоустройства дворов.

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На Ямале после завершения «программы на миллион» строительства квадратных метров жилья будет запущена вторая подобная программа. В городах деревянное жилье должно уйти в прошлое, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. «Самые острые вопросы по переселению будут решены в течение 2024 года. В следующей пятилетке будет запущена новая „программа на миллион“», — сообщил Дмитрий Артюхов во время «Прямой линии», эфир которой транслируется в социальной сети «ВКонтакте». Дома в Обдорском начнут заселяться буквально через несколько недель, при этом вся необходимая инфраструктура уже создана. Губернатор сравнил масштаб строительства жилья в регионе с масштабом освоения Севера, когда в этом принимала участие вся страна. Деревянные дома в городах Ямала уйдут в прошлое, но в поселках деревянное жилье еще будет сохраняться. Ранее губернатор сообщил о сроках реновации нового терминала в аэропорту Салехард. Также в 2024 году в округе будет запущена масштабная программа благоустройства дворов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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