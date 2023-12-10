Экономист рассказал, в какой валюте безопаснее хранить деньги

Россиянам можно относительно безопасно хранить средства в китайских юанях, гонконгских долларах и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.
«Если валюта используется для формирования накоплений, то россиянам нужно выбирать стабильные иностранные валюты, не сильно подверженные девальвации. В данной ситуации, кроме китайского юаня, можно рассмотреть вложения в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — передает «
Зарипов подчеркнул, что жителям России лучше всего хранить большую часть сбережений в рублях. Он добавил, что разумнее покупать ценные бумаги или облигации, номинированные в иностранной валюте. Эксперт посоветовал россиянам перед покупкой валюты решить для чего она нужна. Если для туризма, то хватит необходимой для этой цели суммы.
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