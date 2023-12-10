Экономист рассказал, в какой валюте безопаснее хранить деньги

Экономист Зарипов: выгоднее хранить деньги в юанях

10 декабря 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Россиянам посоветовали хранить большую часть сбережений в рублях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиянам можно относительно безопасно хранить средства в китайских юанях, гонконгских долларах и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов. «Если валюта используется для формирования накоплений, то россиянам нужно выбирать стабильные иностранные валюты, не сильно подверженные девальвации. В данной ситуации, кроме китайского юаня, можно рассмотреть вложения в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — передает « Газета.ru » слова Зарипова. Зарипов подчеркнул, что жителям России лучше всего хранить большую часть сбережений в рублях. Он добавил, что разумнее покупать ценные бумаги или облигации, номинированные в иностранной валюте. Эксперт посоветовал россиянам перед покупкой валюты решить для чего она нужна. Если для туризма, то хватит необходимой для этой цели суммы.

Россиянам можно относительно безопасно хранить средства в китайских юанях, гонконгских долларах и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов. «Если валюта используется для формирования накоплений, то россиянам нужно выбирать стабильные иностранные валюты, не сильно подверженные девальвации. В данной ситуации, кроме китайского юаня, можно рассмотреть вложения в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — передает «Газета.ru» слова Зарипова. Зарипов подчеркнул, что жителям России лучше всего хранить большую часть сбережений в рублях. Он добавил, что разумнее покупать ценные бумаги или облигации, номинированные в иностранной валюте. Эксперт посоветовал россиянам перед покупкой валюты решить для чего она нужна. Если для туризма, то хватит необходимой для этой цели суммы.