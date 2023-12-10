Хирург объяснил, на какой диагноз указывает потливость по ночам

Хирург Базаров: ночная потливость может указывать на лимфомы
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирург, врач, лупа хирургическая, доктора
Врач назвал неочевидные симптомы злокачественных лимфом Фото:

Зуд и ночная потливость могут указывать на наличие злокачественных лимфом в грудной клетке. Об этом сообщил торакальный хирург и заведующий отделением Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Дмитрий Базаров.

«При злокачественных лимфомах средостения у больного появляется некоторые симптомы. Это, например, сдавления органов грудной полости», — заявил Базаров «Газете.Ru».

По словам медика, такой человек начинает испытывать затруднение дыхания, ему трудно глотать, появляется зуд и ночная потливость. Лимфома средостения обнаруживается с помощью рентгенографии и КТ.

Средостение — это пространство между правым и левым плевральными мешками. В нем располагаются сердце с крупными сосудами, трахея и пищевод, а также ряд других важных для организма органов.

Президент России Владимир Путин ранее призвал не снижать темп по борьбе с онкозаболеваниями в стране. По его словам, работа в этом направлении в целом ведется активно, планы выполняются.

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Зуд и ночная потливость могут указывать на наличие злокачественных лимфом в грудной клетке. Об этом сообщил торакальный хирург и заведующий отделением Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Дмитрий Базаров. «При злокачественных лимфомах средостения у больного появляется некоторые симптомы. Это, например, сдавления органов грудной полости», — заявил Базаров «Газете.Ru». По словам медика, такой человек начинает испытывать затруднение дыхания, ему трудно глотать, появляется зуд и ночная потливость. Лимфома средостения обнаруживается с помощью рентгенографии и КТ. Средостение — это пространство между правым и левым плевральными мешками. В нем располагаются сердце с крупными сосудами, трахея и пищевод, а также ряд других важных для организма органов. Президент России Владимир Путин ранее призвал не снижать темп по борьбе с онкозаболеваниями в стране. По его словам, работа в этом направлении в целом ведется активно, планы выполняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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