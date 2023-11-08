Путин призвал не снижать темп по борьбе с онкозаболеваниями в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин отметил активную работу в борьбе с онкозаболеваниями Фото:

Президент России Владимир Путин призвал не снижать темп по борьбе с онкозаболеваниями в РФ. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.

«Вот я справки посмотрел, у нас действительно, вот скажем, распространенность новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году — 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять», — отметил Владимир Путин во время совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». По его словам, работа в этом направлении в целом ведется активно, планы выполняются.

Ранее Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В ходе визита он пообщался с сотрудниками центра, детьми, проходящими лечение, и их родителями.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин призвал не снижать темп по борьбе с онкозаболеваниями в РФ. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства. «Вот я справки посмотрел, у нас действительно, вот скажем, распространенность новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году — 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять», — отметил Владимир Путин во время совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». По его словам, работа в этом направлении в целом ведется активно, планы выполняются. Ранее Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В ходе визита он пообщался с сотрудниками центра, детьми, проходящими лечение, и их родителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...