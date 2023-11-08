Путин призвал не снижать темп по борьбе с онкозаболеваниями в РФ

08 ноября 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил активную работу в борьбе с онкозаболеваниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал не снижать темп по борьбе с онкозаболеваниями в РФ. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства. «Вот я справки посмотрел, у нас действительно, вот скажем, распространенность новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году — 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять», — отметил Владимир Путин во время совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». По его словам, работа в этом направлении в целом ведется активно, планы выполняются. Ранее Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В ходе визита он пообщался с сотрудниками центра, детьми, проходящими лечение, и их родителями.

Президент России Владимир Путин призвал не снижать темп по борьбе с онкозаболеваниями в РФ. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства. «Вот я справки посмотрел, у нас действительно, вот скажем, распространенность новых образований злокачественных по сравнению с 2019 годом выросла. Было 2676 на 100 тысяч населения, а в 2022 году — 2747. То есть это просто говорит о том, что начали больше выявлять», — отметил Владимир Путин во время совещания, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». По его словам, работа в этом направлении в целом ведется активно, планы выполняются. Ранее Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В ходе визита он пообщался с сотрудниками центра, детьми, проходящими лечение, и их родителями.