Свердловский троллейбус загорелся из-за короткого замыкания

Причиной возгорания троллейбуса №27 в Екатеринбурге стало короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.
«В районе остановки Начдива Онуфриева в результате короткого замыкания загорелся троллейбус. Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Вызваны сотрудники МЧС, которые потушили троллейбус. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
В конце декабря троллейбус должны были списать, ему было больше 20 лет, сказано в сообщении. Восстановить его уже не получится, поэтому вместо него на линии будет работать новый белорусский троллейбус, добавили в администрации.
Возгорание произошло вечером 10 декабря в Юго-Западном районе. Об инциденте сообщили очевидцы.
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