Свердловский троллейбус загорелся из-за короткого замыкания

10 декабря 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Стали известны подробности возгорания троллейбуса №27 (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Причиной возгорания троллейбуса №27 в Екатеринбурге стало короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в администрации Екатеринбурга. «В районе остановки Начдива Онуфриева в результате короткого замыкания загорелся троллейбус. Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Вызваны сотрудники МЧС, которые потушили троллейбус. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе. В конце декабря троллейбус должны были списать, ему было больше 20 лет, сказано в сообщении. Восстановить его уже не получится, поэтому вместо него на линии будет работать новый белорусский троллейбус, добавили в администрации. Возгорание произошло вечером 10 декабря в Юго-Западном районе. Об инциденте сообщили очевидцы.

Причиной возгорания троллейбуса №27 в Екатеринбурге стало короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в администрации Екатеринбурга. «В районе остановки Начдива Онуфриева в результате короткого замыкания загорелся троллейбус. Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Вызваны сотрудники МЧС, которые потушили троллейбус. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе. В конце декабря троллейбус должны были списать, ему было больше 20 лет, сказано в сообщении. Восстановить его уже не получится, поэтому вместо него на линии будет работать новый белорусский троллейбус, добавили в администрации. Возгорание произошло вечером 10 декабря в Юго-Западном районе. Об инциденте сообщили очевидцы.