09 декабря 2023

Свердловский троллейбус загорелся из-за короткого замыкания

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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, троллейбус, провода, троллейбусный парк, городской парк, троллейбусное депо, рога троллейбуса
Стали известны подробности возгорания троллейбуса №27 (архивное фото) Фото:

Причиной возгорания троллейбуса №27 в Екатеринбурге стало короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в администрации Екатеринбурга.

«В районе остановки Начдива Онуфриева в результате короткого замыкания загорелся троллейбус. Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Вызваны сотрудники МЧС, которые потушили троллейбус. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

В конце декабря троллейбус должны были списать, ему было больше 20 лет, сказано в сообщении. Восстановить его уже не получится, поэтому вместо него на линии будет работать новый белорусский троллейбус, добавили в администрации.

Возгорание произошло вечером 10 декабря в Юго-Западном районе. Об инциденте сообщили очевидцы.

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Причиной возгорания троллейбуса №27 в Екатеринбурге стало короткое замыкание. Об этом URA.RU рассказали в администрации Екатеринбурга. «В районе остановки Начдива Онуфриева в результате короткого замыкания загорелся троллейбус. Благодаря грамотным действиям водителя и кондуктора пассажиры были эвакуированы. Вызваны сотрудники МЧС, которые потушили троллейбус. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе. В конце декабря троллейбус должны были списать, ему было больше 20 лет, сказано в сообщении. Восстановить его уже не получится, поэтому вместо него на линии будет работать новый белорусский троллейбус, добавили в администрации. Возгорание произошло вечером 10 декабря в Юго-Западном районе. Об инциденте сообщили очевидцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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