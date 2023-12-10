Природа Погода Мэрия Сургута предупредила жителей об аномальных морозах 11 декабря 2023 в 00:24 Размер текста - 17 + Мэрия Сургута предупредила жителей об аномальных морозах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) сохраняются аномальные морозы. Об этом сообщили в мэрии города. «По данным гидрометеобюро города ночью 11 декабря ожидается температура воздуха -40, -42, днем -36 -38», — написано в группе ведомства ВКонтакте. В такие морозы рекомендуется ограничить время пребывания на улице. Это поможет уберечься от переохлаждения. Власти Сургута просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы. Электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов. В Сургуте (ХМАО) сохраняются аномальные морозы. Об этом сообщили в мэрии города. «По данным гидрометеобюро города ночью 11 декабря ожидается температура воздуха -40, -42, днем -36 -38», — написано в группе ведомства ВКонтакте. В такие морозы рекомендуется ограничить время пребывания на улице. Это поможет уберечься от переохлаждения. Власти Сургута просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы. Электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям