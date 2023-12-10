10 декабря 2023
09 декабря 2023
08 декабря 2023

Мэрия Сургута предупредила жителей об аномальных морозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, иней, низкая температура, крыши, холод, мороз
Мэрия Сургута предупредила жителей об аномальных морозах Фото:

В Сургуте (ХМАО) сохраняются аномальные морозы. Об этом сообщили в мэрии города.

«По данным гидрометеобюро города ночью 11 декабря ожидается температура воздуха -40, -42, днем -36 -38», — написано в группе ведомства ВКонтакте.

В такие морозы рекомендуется ограничить время пребывания на улице. Это поможет уберечься от переохлаждения.

Власти Сургута просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы. Электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов.

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В Сургуте (ХМАО) сохраняются аномальные морозы. Об этом сообщили в мэрии города. «По данным гидрометеобюро города ночью 11 декабря ожидается температура воздуха -40, -42, днем -36 -38», — написано в группе ведомства ВКонтакте. В такие морозы рекомендуется ограничить время пребывания на улице. Это поможет уберечься от переохлаждения. Власти Сургута просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы. Электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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