Мэрия Сургута предупредила жителей об аномальных морозах
В Сургуте (ХМАО) сохраняются аномальные морозы. Об этом сообщили в мэрии города.
«По данным гидрометеобюро города ночью 11 декабря ожидается температура воздуха -40, -42, днем -36 -38», — написано в группе ведомства ВКонтакте.
В такие морозы рекомендуется ограничить время пребывания на улице. Это поможет уберечься от переохлаждения.
Власти Сургута просят жителей воздержаться от поездок на дачи в сильные морозы. Электросети СНТ не рассчитаны на большие нагрузки, особенно для отопления жилых домов.
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