В России рекордно вырос спрос на шоколад

11 декабря 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Спрос на сладкое обычно падает с конца весны и до осени Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2023 году шоколад в России стали покупать больше. Спрос только за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в результатах исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на_полке». «Россияне стали покупать больше шоколада в 2023 году. <…> При этом эксперты отметили, что спрос на шоколадные плитки за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022-м», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Спрос на сладкое обычно падает с конца весны и до осени. Но в 2023 году с мая по август было куплено 79% от количества проданных «на полке» шоколадных плиток за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых. По словам генерального директора «на_полке» Екатерины Скрибцовой, в этом году товары с высоким содержанием сахара растут динамичнее всего. Увеличение продаж сладких продуктов, в том числе напитков, скорее всего, сохранится. Диетолог Елена Соломатина заявила, что высокоэнергетическая еда вызывает у человека привыкание. Это связано с тем, что соль, глюконат натрия, крахмал и сахар стимулируют гормоны удовольствия. Речь идет о сладкой газировке, чипсах и фастфуде, а также кондитерских изделиях и копченой колбасе, пишет НСН.

В 2023 году шоколад в России стали покупать больше. Спрос только за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в результатах исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на_полке». «Россияне стали покупать больше шоколада в 2023 году. <…> При этом эксперты отметили, что спрос на шоколадные плитки за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022-м», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Спрос на сладкое обычно падает с конца весны и до осени. Но в 2023 году с мая по август было куплено 79% от количества проданных «на полке» шоколадных плиток за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых. По словам генерального директора «на_полке» Екатерины Скрибцовой, в этом году товары с высоким содержанием сахара растут динамичнее всего. Увеличение продаж сладких продуктов, в том числе напитков, скорее всего, сохранится. Диетолог Елена Соломатина заявила, что высокоэнергетическая еда вызывает у человека привыкание. Это связано с тем, что соль, глюконат натрия, крахмал и сахар стимулируют гормоны удовольствия. Речь идет о сладкой газировке, чипсах и фастфуде, а также кондитерских изделиях и копченой колбасе, пишет НСН.