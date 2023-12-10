Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра бессмысленна и приводит только к огромным потерям. Об этом пишет одесское издание «Думская».
«Действия украинской армии на левом берегу Днепра бессмысленны. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там», — пишет издание. Матросы переправляются через реку, но многие из них получают ранения еще на подходе к берегу. Эксперты отмечают, что командованию ВСУ пора сворачивать операцию.
В начале декабря 2023 года российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра. Одно из соединений ВДВ Вооруженных сил России предотвратило высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны РФ, операторы беспилотников уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава, пишет RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.