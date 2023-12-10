10 декабря 2023

На Украине признались, что операция ВСУ на Днепре бессмысленна

«Думская»: операция ВСУ на Днепре приводит к большим потерям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Ни о каком прорыве со стороны ВСУ и речи нет, говорят эксперты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра бессмысленна и приводит только к огромным потерям. Об этом пишет одесское издание «Думская».

«Действия украинской армии на левом берегу Днепра бессмысленны. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там», — пишет издание. Матросы переправляются через реку, но многие из них получают ранения еще на подходе к берегу. Эксперты отмечают, что командованию ВСУ пора сворачивать операцию.

В начале декабря 2023 года российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра. Одно из соединений ВДВ Вооруженных сил России предотвратило высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны РФ, операторы беспилотников уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава, пишет RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра бессмысленна и приводит только к огромным потерям. Об этом пишет одесское издание «Думская». «Действия украинской армии на левом берегу Днепра бессмысленны. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там», — пишет издание. Матросы переправляются через реку, но многие из них получают ранения еще на подходе к берегу. Эксперты отмечают, что командованию ВСУ пора сворачивать операцию. В начале декабря 2023 года российские десантники сорвали высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра. Одно из соединений ВДВ Вооруженных сил России предотвратило высадку десанта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Как сообщили в Минобороны РФ, операторы беспилотников уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...