Развлечения Интересное «Коммерсант»: россияне адаптировались к уходу западных брендов 11 декабря 2023 в 03:58 Размер текста - 17 + Россияне покупают западные бренды в онлайн формате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большинство потребителей переориентировались на покупку продукции крупных западных брендов в онлайн формате. Процент людей, страдающих от отсутствия привычных иностранных марок, составляет уже менее трети. Рассказала консалтинговая компания Б1 (ранее E&Y в РФ). «Осенью 2023 года только 28% опрошенных потребителей приходилось искать аналоги ушедшим с российского рынка западным брендам в непродовольственном сегменте, в то время как год назад таковых было 44%. <…> Более 40% респондентов отметили, что стараются покупать непродовольственные товары привычных брендов в интернете.», — следует из переданного «Коммерсантъ» исследования Б1. Адаптации потребителей способствовали не только онлайн-покупки, но и параллельный импорт. Единственным сегментом, где все еще ощущается дефицит и ограничения, стал люксовый ритейл. Большинство потребителей переориентировались на покупку продукции крупных западных брендов в онлайн формате. Процент людей, страдающих от отсутствия привычных иностранных марок, составляет уже менее трети. Рассказала консалтинговая компания Б1 (ранее E&Y в РФ). «Осенью 2023 года только 28% опрошенных потребителей приходилось искать аналоги ушедшим с российского рынка западным брендам в непродовольственном сегменте, в то время как год назад таковых было 44%. <…> Более 40% респондентов отметили, что стараются покупать непродовольственные товары привычных брендов в интернете.», — следует из переданного «Коммерсантъ» исследования Б1. Адаптации потребителей способствовали не только онлайн-покупки, но и параллельный импорт. Единственным сегментом, где все еще ощущается дефицит и ограничения, стал люксовый ритейл. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям