«Коммерсант»: россияне адаптировались к уходу западных брендов

Большинство потребителей переориентировались на покупку продукции крупных западных брендов в онлайн формате. Процент людей, страдающих от отсутствия привычных иностранных марок, составляет уже менее трети. Рассказала консалтинговая компания Б1 (ранее E&Y в РФ).
«Осенью 2023 года только 28% опрошенных потребителей приходилось искать аналоги ушедшим с российского рынка западным брендам в непродовольственном сегменте, в то время как год назад таковых было 44%. <…> Более 40% респондентов отметили, что стараются покупать непродовольственные товары привычных брендов в интернете.», — следует из переданного
Адаптации потребителей способствовали не только онлайн-покупки, но и параллельный импорт. Единственным сегментом, где все еще ощущается дефицит и ограничения, стал люксовый ритейл.
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