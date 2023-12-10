Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии приведет к победе Трампа над Байденом

11 декабря 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

Сотрудничество РФ и Саудовской Аравией заставит выбрать Трампа, а не Байдена, считает Роша Фото: kremlin.ru Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии приведет к изменениям на нефтяном рынке, которые заставят американские элиты поддержать экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в борьбе с действующим лидером Джо Байденом. Это предположение сделал хорватский журналист Антун Роша. «Американский президент [Джо Байден] не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке. Визит президента Владимира Путина показал, что Россия успешно заняла место Вашингтона на Ближнем Востоке. Провал Байдена дорого ему обойдется. Нефтяная элита в США окажется разгневанной и поддержит Трампа», — заявил Антун Роша в статье для издания Advance. Путин впервые с 2019 года посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Одним из ключевых вопросов стала нефтяная отрасль. Указанные страны помогли России справиться с ограничением в 60 долларов за баррель. URA.RU подготовило подробный материал о визите Путина по Ближний Восток. По словам главы РФ, отношения с ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, передает RT. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие страны мира пристально следили за арабским турне Путина, потому что Россия активно развивает отношения с теми, кто этого хочет.

Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии приведет к изменениям на нефтяном рынке, которые заставят американские элиты поддержать экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в борьбе с действующим лидером Джо Байденом. Это предположение сделал хорватский журналист Антун Роша. «Американский президент [Джо Байден] не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке. Визит президента Владимира Путина показал, что Россия успешно заняла место Вашингтона на Ближнем Востоке. Провал Байдена дорого ему обойдется. Нефтяная элита в США окажется разгневанной и поддержит Трампа», — заявил Антун Роша в статье для издания Advance. Путин впервые с 2019 года посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Одним из ключевых вопросов стала нефтяная отрасль. Указанные страны помогли России справиться с ограничением в 60 долларов за баррель. URA.RU подготовило подробный материал о визите Путина по Ближний Восток. По словам главы РФ, отношения с ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, передает RT. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие страны мира пристально следили за арабским турне Путина, потому что Россия активно развивает отношения с теми, кто этого хочет.