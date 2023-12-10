В России оптовые цены на бензин снизились на 15%

11 декабря 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

В РФ фиксируют снижение оптовых цен на бензин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России оптовые цены на бензин в последние месяцы упали на 14-15%. Положительная динамика в сторону понижения прослеживается с середины ноября. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). «Цены оптовых партий бензина на СПбМТСБ уверенно снижаются, происходящие откаты краткосрочны. Стоимость Аи-92 к 8 декабря опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну. Это на 15% по отношению к 14 ноября. Бензин марки Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну, что на 14% относительно ноябрьских показателей. На таком уровне последний раз стоимость топлива была в конце февраля этого года», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на данные торгов биржи. Летние сорта дизельного топлива дешевеют в меньшей степени. Сейчас их стоимость составляет примерно 53,4 тысячи рублей за тонну. Котировки зимнего дизельного топлива постоянно возвращаются к росту. Цена держится в пределах 69,2 тысячи рублей за тонну. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. По его словам, цены не должны превышать инфляцию. В Госдуме предупредили, что если стоимость топлива внутри страны продолжит возрастать, то вопрос о прекращении экспорта будет вновь поставлен перед правительством. К середине ноября стоимость бензина почти по всей России начала снижаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России оптовые цены на бензин в последние месяцы упали на 14-15%. Положительная динамика в сторону понижения прослеживается с середины ноября. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). «Цены оптовых партий бензина на СПбМТСБ уверенно снижаются, происходящие откаты краткосрочны. Стоимость Аи-92 к 8 декабря опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну. Это на 15% по отношению к 14 ноября. Бензин марки Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну, что на 14% относительно ноябрьских показателей. На таком уровне последний раз стоимость топлива была в конце февраля этого года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные торгов биржи. Летние сорта дизельного топлива дешевеют в меньшей степени. Сейчас их стоимость составляет примерно 53,4 тысячи рублей за тонну. Котировки зимнего дизельного топлива постоянно возвращаются к росту. Цена держится в пределах 69,2 тысячи рублей за тонну. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. По его словам, цены не должны превышать инфляцию. В Госдуме предупредили, что если стоимость топлива внутри страны продолжит возрастать, то вопрос о прекращении экспорта будет вновь поставлен перед правительством. К середине ноября стоимость бензина почти по всей России начала снижаться.