10 декабря 2023

В России оптовые цены на бензин снизились на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, газпромнефть, автозаправка, азс
В РФ фиксируют снижение оптовых цен на бензин Фото:

В России оптовые цены на бензин в последние месяцы упали на 14-15%. Положительная динамика в сторону понижения прослеживается с середины ноября. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

«Цены оптовых партий бензина на СПбМТСБ уверенно снижаются, происходящие откаты краткосрочны. Стоимость Аи-92 к 8 декабря опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну. Это на 15% по отношению к 14 ноября. Бензин марки Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну, что на 14% относительно ноябрьских показателей. На таком уровне последний раз стоимость топлива была в конце февраля этого года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные торгов биржи.

Летние сорта дизельного топлива дешевеют в меньшей степени. Сейчас их стоимость составляет примерно 53,4 тысячи рублей за тонну. Котировки зимнего дизельного топлива постоянно возвращаются к росту. Цена держится в пределах 69,2 тысячи рублей за тонну.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. По его словам, цены не должны превышать инфляцию. В Госдуме предупредили, что если стоимость топлива внутри страны продолжит возрастать, то вопрос о прекращении экспорта будет вновь поставлен перед правительством. К середине ноября стоимость бензина почти по всей России начала снижаться.

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В России оптовые цены на бензин в последние месяцы упали на 14-15%. Положительная динамика в сторону понижения прослеживается с середины ноября. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). «Цены оптовых партий бензина на СПбМТСБ уверенно снижаются, происходящие откаты краткосрочны. Стоимость Аи-92 к 8 декабря опустилась до 41,6 тысячи рублей за тонну. Это на 15% по отношению к 14 ноября. Бензин марки Аи-95 подешевел до 46,3 тысячи рублей за тонну, что на 14% относительно ноябрьских показателей. На таком уровне последний раз стоимость топлива была в конце февраля этого года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные торгов биржи. Летние сорта дизельного топлива дешевеют в меньшей степени. Сейчас их стоимость составляет примерно 53,4 тысячи рублей за тонну. Котировки зимнего дизельного топлива постоянно возвращаются к росту. Цена держится в пределах 69,2 тысячи рублей за тонну. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. По его словам, цены не должны превышать инфляцию. В Госдуме предупредили, что если стоимость топлива внутри страны продолжит возрастать, то вопрос о прекращении экспорта будет вновь поставлен перед правительством. К середине ноября стоимость бензина почти по всей России начала снижаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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