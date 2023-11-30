Власти РФ нашли решение по борьбе с высокими ценами на бензин

Депутат Госдумы Ананских: Россия может вновь запретить экспорт топлива

Экспорт топлива может оказаться под запретом, заявил Игорь Ананских Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если цены на топливо внутри России продолжат значительно возрастать, то вопрос о прекращении экспорта будет вновь поставлен перед правительством. Об этом заявил первый зампред комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских.

«Мы фиксируем рост цен. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта», — передает слова Ананских газета «Известия». Он отметил, что основная причина роста цен — экспорт нефтепродуктов за границу, поскольку нефтегазовым компаниям выгоднее продавать топливо за пределами России.

Однако Ананских выразил надежду на то, что крупные российские нефтяные компании сами начнут ограничивать цены на внутреннем рынке. Такое решение позволить избежать введения ограничительных мер, заключил первый зампред по энергетике.

Согласно документу Росстата, с 21 по 27 ноября цены на бензин снизились в 36 регионах России, благодаря запрету на экспорт топлива. Наибольшее понижение цен было замечено в Красноярском крае — 1,1%, в то время как в Москве цены остались неизменными, а в Санкт-Петербурге упали на 0,1%. Однако в Астраханской, Владимирской и Тверской областях цены на бензин повысились на 0,3%, 0,2% и 0,1% соответственно. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает ограничить рост цен на автомобильный бензин, дизтопливо, прямогонный бензин, авиационный керосин в пределах прогнозируемого уровня инфляции, передает РАПСИ.