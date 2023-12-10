10 декабря 2023
09 декабря 2023

В школах Челябинска из-за аномальных морозов отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, ребенок, рисование, карандаш, дом творчества
11 декабря школьники Челябинска снова останутся дома Фото:

В Челябинске 11 декабря вновь отменили занятия в школах из-за аномальных морозов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня, 11 декабря, Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря.

На 11 декабря на территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномальных морозов. Температура воздуха может опуститься до -40 градусов и ниже. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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В Челябинске 11 декабря вновь отменили занятия в школах из-за аномальных морозов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Сегодня, 11 декабря, Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря. На 11 декабря на территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномальных морозов. Температура воздуха может опуститься до -40 градусов и ниже. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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