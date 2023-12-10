В школах Челябинска из-за аномальных морозов отменили занятия

11 декабря 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

11 декабря школьники Челябинска снова останутся дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 11 декабря вновь отменили занятия в школах из-за аномальных морозов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Сегодня, 11 декабря, Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря. На 11 декабря на территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномальных морозов. Температура воздуха может опуститься до -40 градусов и ниже. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В Челябинске 11 декабря вновь отменили занятия в школах из-за аномальных морозов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Сегодня, 11 декабря, Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря. На 11 декабря на территории Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся аномальных морозов. Температура воздуха может опуститься до -40 градусов и ниже. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».