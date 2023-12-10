Общество Образование В ХМАО из-за морозов отменили уроки 11 декабря 2023 в 06:32 Размер текста - 17 + Из-за аномальных морозов дети не пойдут в школу Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе 11 декабря из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -41.8», — указано на портале. Занятия отменены во всех городах. По данным Gismeteo температура воздуха может опуститься до -45 градусов. Мэрия Сургута предупреждала жителей об аномальных морозах. В такие дни рекомендуется ограничить время пребывания на улице. В Ханты-Мансийском автономном округе 11 декабря из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -41.8», — указано на портале. Занятия отменены во всех городах. По данным Gismeteo температура воздуха может опуститься до -45 градусов. Мэрия Сургута предупреждала жителей об аномальных морозах. В такие дни рекомендуется ограничить время пребывания на улице. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям