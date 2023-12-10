В ХМАО из-за морозов отменили уроки

Из-за аномальных морозов дети не пойдут в школу
В Ханты-Мансийском автономном округе 11 декабря из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -41.8», — указано на портале.
Занятия отменены во всех городах. По данным Gismeteo температура воздуха может опуститься до -45 градусов.
Мэрия Сургута предупреждала жителей об аномальных морозах. В такие дни рекомендуется ограничить время пребывания на улице.
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