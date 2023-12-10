10 декабря 2023
09 декабря 2023
08 декабря 2023

В ХМАО из-за морозов отменили уроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аномальных морозов дети не пойдут в школу Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе 11 декабря из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -41.8», — указано на портале.

Занятия отменены во всех городах. По данным Gismeteo температура воздуха может опуститься до -45 градусов.

Мэрия Сургута предупреждала жителей об аномальных морозах. В такие дни рекомендуется ограничить время пребывания на улице.

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В Ханты-Мансийском автономном округе 11 декабря из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-й по 11-й классы. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1 по 11 класс отменяются. На момент объявления: температура -41.8», — указано на портале. Занятия отменены во всех городах. По данным Gismeteo температура воздуха может опуститься до -45 градусов. Мэрия Сургута предупреждала жителей об аномальных морозах. В такие дни рекомендуется ограничить время пребывания на улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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