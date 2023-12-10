В отправке груза в зону СВО принял участие Герой России Сергей Евланов Фото: telegram-канал «РОКОТ Екатеринбург»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге отправка рекордной по объему гуманитарной помощи в зону спецоперации растянулась на два дня. Причиной задержки стала морозная погода, из-за которой отказывалась заводиться техника, рассказал URA.RU вице-президент фонда поддержки ветеранов «Серафим» Дмитрий Вакарин.

«Столкнулись с трудностями технического характера, связанными с погодными условиями. Часть техники было трудно завести из-за мороза, фуры не успевали прибыть на погрузку. Некоторые автомобили приходилось катать на тросе, а какие-то пытались разогревать. Поэтому догружать будем еще 11 декабря», — сказал Вакарин. Изначально отправка помощи общим весом в 120 тонн была запланирована на 10 декабря.

Общественникам удалось собрать рекордный по объему груз, несмотря на то что в настоящее время люди собирают гумпомощь в меньшем количестве по сравнению с периодами мобилизации. «Очень приятно, что нам удается объединить вокруг себя волонтеров. Данную отправку мы считаем самой крупной. Большего гуманитарного конвоя из Свердловской области не отправлялось за всю историю СВО», — поделился с корреспондентом агентства Вакарин.

Собеседник URA.RU отметил, что погрузка проходила в дружеской атмосфере и отличном настроении. В отправке и формировании груза для солдат приняли участие порядка 25 организаций. Также к сбору помощи присоединился Герой России Сергей Евланов. «Сергей Александрович занимается патриотическим воспитанием детей и уроками мужества», — отметил Вакарин.

Из Екатеринбурга участникам спецоперации отправят 11 автомобилей повышенной проходимости с запчастями для них, медикаменты, электронику, оптику, одежду и многое другое. Укомплектованные машины по запросам боевых подразделений отправились в Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.