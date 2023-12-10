Судья окружного суда ЯНАО пошла на повышение

Путин назначил заместителем председателя суда ЯНАО Юлию Башкову

11 декабря 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Судья Юлия Башкова получила должность зампредседателя в суде ЯНАО (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На должность заместителя председателя в суде ЯНАО назначена судья Юлия Башкова. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента. «Заместителем председателя суда ЯНАО на шестилетний срок полномочий назначена Юлия Башкова. Судьей суда ЯНАО на неограниченный срок полномочий назначена Наталья Калашникова», — сообщает пресс-служба управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». По данным портала «Право.ру», рекомендацию на должность зампредседателя суда ЯНАО Башкова получила в сентябре. Отмечается, что рекомендация была получена не без труда: качество работы Башковой в прошлом году было ниже, чем в среднем по суду, что сама она объяснила высокой нагрузкой. Ранее в Салехардском городском суде ушел в почетную отставку председатель суда Илья Лян. Исполняющим обязанности председателя стал судья Данил Яковлев.

На должность заместителя председателя в суде ЯНАО назначена судья Юлия Башкова. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента. «Заместителем председателя суда ЯНАО на шестилетний срок полномочий назначена Юлия Башкова. Судьей суда ЯНАО на неограниченный срок полномочий назначена Наталья Калашникова», — сообщает пресс-служба управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». По данным портала «Право.ру», рекомендацию на должность зампредседателя суда ЯНАО Башкова получила в сентябре. Отмечается, что рекомендация была получена не без труда: качество работы Башковой в прошлом году было ниже, чем в среднем по суду, что сама она объяснила высокой нагрузкой. Ранее в Салехардском городском суде ушел в почетную отставку председатель суда Илья Лян. Исполняющим обязанности председателя стал судья Данил Яковлев.