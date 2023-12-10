Судья окружного суда ЯНАО пошла на повышение

На должность заместителя председателя в суде ЯНАО назначена судья Юлия Башкова. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента.
«Заместителем председателя суда ЯНАО на шестилетний срок полномочий назначена Юлия Башкова. Судьей суда ЯНАО на неограниченный срок полномочий назначена Наталья Калашникова», — сообщает пресс-служба управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
По данным портала «Право.ру», рекомендацию на должность зампредседателя суда ЯНАО Башкова получила в сентябре. Отмечается, что рекомендация была получена не без труда: качество работы Башковой в прошлом году было ниже, чем в среднем по суду, что сама она объяснила высокой нагрузкой.
Ранее в Салехардском городском суде ушел в почетную отставку председатель суда Илья Лян. Исполняющим обязанности председателя стал судья Данил Яковлев.
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