10 декабря 2023
09 декабря 2023

Судья окружного суда ЯНАО пошла на повышение

Путин назначил заместителем председателя суда ЯНАО Юлию Башкову
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над бывшим охранником Ельцин Центра (ЕЦ) Александром Васильевым, испортившим картину Анны Лепорской «Три фигуры». Екатеринбург , судья
Судья Юлия Башкова получила должность зампредседателя в суде ЯНАО (архивное фото) Фото:

На должность заместителя председателя в суде ЯНАО назначена судья Юлия Башкова. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента.

«Заместителем председателя суда ЯНАО на шестилетний срок полномочий назначена Юлия Башкова. Судьей суда ЯНАО на неограниченный срок полномочий назначена Наталья Калашникова», — сообщает пресс-служба управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

По данным портала «Право.ру», рекомендацию на должность зампредседателя суда ЯНАО Башкова получила в сентябре. Отмечается, что рекомендация была получена не без труда: качество работы Башковой в прошлом году было ниже, чем в среднем по суду, что сама она объяснила высокой нагрузкой.

Ранее в Салехардском городском суде ушел в почетную отставку председатель суда Илья Лян. Исполняющим обязанности председателя стал судья Данил Яковлев.

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На должность заместителя председателя в суде ЯНАО назначена судья Юлия Башкова. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента. «Заместителем председателя суда ЯНАО на шестилетний срок полномочий назначена Юлия Башкова. Судьей суда ЯНАО на неограниченный срок полномочий назначена Наталья Калашникова», — сообщает пресс-служба управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». По данным портала «Право.ру», рекомендацию на должность зампредседателя суда ЯНАО Башкова получила в сентябре. Отмечается, что рекомендация была получена не без труда: качество работы Башковой в прошлом году было ниже, чем в среднем по суду, что сама она объяснила высокой нагрузкой. Ранее в Салехардском городском суде ушел в почетную отставку председатель суда Илья Лян. Исполняющим обязанности председателя стал судья Данил Яковлев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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