Курганские священники пришли в суд, чтобы оформить право церкви на участок прихожанки

Курганский суд разрешил оформить землю прихожанки на местную церковь

Суд церковных служителей из-за участка курганской земли Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Представители церковного прихода из Притобольного округа (Курганская область) обратились в суд с иском о признании земельного участка собственностью церкви. Участок и дом достались организации по завещанию умершей прихожанки, но долгое время не был оформлен. Данные об этом появились на сайте районного суда.

«Притобольным районным судом Курганской области рассмотрено гражданское дело по заявлению местной религиозной организации об установлении факта владения, пользования недвижимым имуществом, как своим собственным <…> суд заявленные требования удовлетворил», — говорится в релизе организации. По завещанию женщины земля досталась церкви в 2000-м году.

Жительница деревни Утятки решила пожертвовать свою собственность в 1997 году. Через четыре года был образован Богоявленский приход Церкви Московского патриархата. Его участники более 20 лет пользовались земельным участком площадью 1500 кв. м.

Никто из потенциальных наследников права на имущество за это время не предъявлял. Поэтому суд решил удовлетворить иск местной церкви.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти наводят порядок на неиспользуемых земельных участках. Земли, оформленные под аграрную деятельность, изымаются из-за непроводимых на них работ. В 2023 году под санкции попали 82 участка площадью 28 тысяч гектаров.