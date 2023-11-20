Власти забрали у курганцев больше 80 участков земли

У курганцев за год забрали больше 80 сельскохозяйственных земель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области чиновники изъяли 82 земельных участка, предназначенных под сельское хозяйство. Причиной этому стало то, что данная земля не использовалась по предназначению. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В 2023 году данная процедура уже начата в отношении 82 участков общей площадью 28 тысяч гектар. Еще на один земельный участок документы уже направлены в суд для изъятия. Кроме того, до конца года управление направит в департамент имущественных и земельных отношений полный пакет документов на изъятие еще 62 участков», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что материалы о 62 участках не будут отправлены курганским властям, если собственники вовлекут в оборот землю. В противном случае, документы будут направлены в 2024 году. В курганском управлении Россельхознадзора также подвели итоги надзорных мероприятий. На данный момент выдано 455 предостережений. Также курганским владельцам брошенных земель выдало 44 предписания.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области было заброшено более тысячи гектаров земли. Тогда это коснулось Варгашинского и Сафакулевского муниципальных округов.