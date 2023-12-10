10 декабря 2023
09 декабря 2023

Самолет Utair, перевозивший радиоактивные вещества, совершил аварийную посадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, utair, ютейр, сотрудник аэропорта, борт самолета
На борту находилось 19 кг радиоактивного вещества Фото:

Самолет Utair, вылетевший из Ханты-Мансийска с радиоактивным грузом на борту, совершил аварийную посадку в Москве. По предварительным данным, в самолете находилось 19 килограммов опасных компонентов.

«Самолет авиакомпании Utair со 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси сегодня около часа ночи. По нашим данным, на борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов, но разрешено Министерством транспорта РФ», — сказано в tg-канале SHOT.

За разъяснениями URA.RU обратилось в пресс-службу Utair. В адрес авиакомпании направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Между тем, telegram-канал SHOT сообщает, что во время посадки никто из пассажиров и опасный груз не пострадали.

Ранее URA.RU сообщало, что e самолета Utair, летящего из Сургута в Самару, в воздухе отказал автопилот. Командиру судна удалось посадить борт благополучно.

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Самолет Utair, вылетевший из Ханты-Мансийска с радиоактивным грузом на борту, совершил аварийную посадку в Москве. По предварительным данным, в самолете находилось 19 килограммов опасных компонентов. «Самолет авиакомпании Utair со 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси сегодня около часа ночи. По нашим данным, на борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов, но разрешено Министерством транспорта РФ», — сказано в tg-канале SHOT. За разъяснениями URA.RU обратилось в пресс-службу Utair. В адрес авиакомпании направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Между тем, telegram-канал SHOT сообщает, что во время посадки никто из пассажиров и опасный груз не пострадали. Ранее URA.RU сообщало, что e самолета Utair, летящего из Сургута в Самару, в воздухе отказал автопилот. Командиру судна удалось посадить борт благополучно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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