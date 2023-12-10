Самолет Utair, перевозивший радиоактивные вещества, совершил аварийную посадку

Самолет Utair, вылетевший из Ханты-Мансийска с радиоактивным грузом на борту, совершил аварийную посадку в Москве. По предварительным данным, в самолете находилось 19 килограммов опасных компонентов.
«Самолет авиакомпании Utair со 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси сегодня около часа ночи. По нашим данным, на борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов, но разрешено Министерством транспорта РФ», — сказано в tg-канале SHOT.
За разъяснениями URA.RU обратилось в пресс-службу Utair. В адрес авиакомпании направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Между тем, telegram-канал SHOT сообщает, что во время посадки никто из пассажиров и опасный груз не пострадали.
Ранее URA.RU сообщало, что e самолета Utair, летящего из Сургута в Самару, в воздухе отказал автопилот. Командиру судна удалось посадить борт благополучно.
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