Самолет Utair, перевозивший радиоактивные вещества, совершил аварийную посадку

11 декабря 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

На борту находилось 19 кг радиоактивного вещества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самолет Utair, вылетевший из Ханты-Мансийска с радиоактивным грузом на борту, совершил аварийную посадку в Москве. По предварительным данным, в самолете находилось 19 килограммов опасных компонентов. «Самолет авиакомпании Utair со 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси сегодня около часа ночи. По нашим данным, на борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов, но разрешено Министерством транспорта РФ», — сказано в tg-канале SHOT. За разъяснениями URA.RU обратилось в пресс-службу Utair. В адрес авиакомпании направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Между тем, telegram-канал SHOT сообщает, что во время посадки никто из пассажиров и опасный груз не пострадали. Ранее URA.RU сообщало, что e самолета Utair, летящего из Сургута в Самару, в воздухе отказал автопилот. Командиру судна удалось посадить борт благополучно.

Самолет Utair, вылетевший из Ханты-Мансийска с радиоактивным грузом на борту, совершил аварийную посадку в Москве. По предварительным данным, в самолете находилось 19 килограммов опасных компонентов. «Самолет авиакомпании Utair со 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси сегодня около часа ночи. По нашим данным, на борту находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов, но разрешено Министерством транспорта РФ», — сказано в tg-канале SHOT. За разъяснениями URA.RU обратилось в пресс-службу Utair. В адрес авиакомпании направлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Между тем, telegram-канал SHOT сообщает, что во время посадки никто из пассажиров и опасный груз не пострадали. Ранее URA.RU сообщало, что e самолета Utair, летящего из Сургута в Самару, в воздухе отказал автопилот. Командиру судна удалось посадить борт благополучно.