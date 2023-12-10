10 декабря 2023
09 декабря 2023

Из-за морозов во всех городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, зима, ученики, дети, школа, школьники, 30 школа
Из-за аномальных холодов занятия отменили во всех городах ХМАО Фото:

Из-за аномальных холодов во всех городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Занятия второй смены с 1-го по 11-й классы отменяются. Температура и ветер на 11 декабря: -42,6 градуса, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней. Пороговые значения — минус 36 градусов, 0 м/с», — говорится в объявлении на портале.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за морозов отменили уроки. Из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 11-й классы.

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Из-за аномальных холодов во всех городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены с 1-го по 11-й классы отменяются. Температура и ветер на 11 декабря: -42,6 градуса, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней. Пороговые значения — минус 36 градусов, 0 м/с», — говорится в объявлении на портале. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за морозов отменили уроки. Из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 11-й классы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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