Из-за морозов во всех городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены

Из-за аномальных холодов занятия отменили во всех городах ХМАО
Из-за аномальных холодов во всех городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Занятия второй смены с 1-го по 11-й классы отменяются. Температура и ветер на 11 декабря: -42,6 градуса, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней. Пороговые значения — минус 36 градусов, 0 м/с», — говорится в объявлении на портале.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за морозов отменили уроки. Из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 11-й классы.
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