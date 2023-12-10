Из-за морозов во всех городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены

11 декабря 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Из-за аномальных холодов занятия отменили во всех городах ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за аномальных холодов во всех городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены с 1-го по 11-й классы отменяются. Температура и ветер на 11 декабря: -42,6 градуса, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней. Пороговые значения — минус 36 градусов, 0 м/с», — говорится в объявлении на портале. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за морозов отменили уроки. Из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 11-й классы.

Из-за аномальных холодов во всех городах ХМАО отменили занятия для учеников второй смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия второй смены с 1-го по 11-й классы отменяются. Температура и ветер на 11 декабря: -42,6 градуса, 0 м/с, что соответствует режиму объявления актированных дней. Пороговые значения — минус 36 градусов, 0 м/с», — говорится в объявлении на портале. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за морозов отменили уроки. Из-за аномальных холодов отменены занятия у школьников первой смены с 1-го по 11-й классы.