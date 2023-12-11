ФСБ разгромила украинскую сеть спецслужб в Крыму

Украинская сеть агентом разгромлена в Крыму, сообщили в ФСБ России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сеть украинских агентов, созданная странами Запада, разгромлена в Крыму. Об этом сообщили в ФСБ.
«В Крыму разгромлена созданная под контролем Запада глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб», — передает РИА Новости информацию от ФСБ РФ. Отмечается, что агенты готовили атаки на главу Крыма Сергея Аксенова, главу крымского парламента Владимира Константинова и крымского блогера Александра Талипова.
Задержаны 18 агентов. Они причастны к совершению пяти диверсий. Отмечается, что 10 человек осуждены за подготовку терактов.
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