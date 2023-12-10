10 декабря 2023

В Курганской области похолодает до -44 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, холодно, зима, холод на улице, мороз
Синоптики предупредили о сохранении аномально холодной погоды Фото:

В Курганской области 12 декабря прогнозируют похолодание до -44 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«12 декабря по Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40,-44 градуса», — говорится в прогнозе синоптиков. Также указано, что с 12 по 15 декабря в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на семь и более градусов.

Ранее из-за сильных морозов в Кургане отменили занятия для школьников очной формы обучения. Занятия учащихся первой и второй смены 12 декабря будут проходить в дистанционном режиме.

В Курганской области 12 декабря похолодает до -44 градусов
В Курганской области 12 декабря похолодает до -44 градусов

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В Курганской области 12 декабря прогнозируют похолодание до -44 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «12 декабря по Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40,-44 градуса», — говорится в прогнозе синоптиков. Также указано, что с 12 по 15 декабря в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на семь и более градусов. Ранее из-за сильных морозов в Кургане отменили занятия для школьников очной формы обучения. Занятия учащихся первой и второй смены 12 декабря будут проходить в дистанционном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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