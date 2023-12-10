Синоптики предупредили о сохранении аномально холодной погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 12 декабря прогнозируют похолодание до -44 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«12 декабря по Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40,-44 градуса», — говорится в прогнозе синоптиков. Также указано, что с 12 по 15 декабря в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на семь и более градусов.

Ранее из-за сильных морозов в Кургане отменили занятия для школьников очной формы обучения. Занятия учащихся первой и второй смены 12 декабря будут проходить в дистанционном режиме.