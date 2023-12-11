Эксперты назвали темпы распространения ВИЧ в ХМАО

За год в ХМАО на 6,3% снизился уровень заболеваемости ВИЧ

12 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Из-за снижения эмиграции в Югру, уровень заболеваемости ВИЧ в округе за год снизился на 6,3% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Югре на 6,3% снизился уровень заболеваемости ВИЧ. Эксперты связывают это с уменьшением потока эмиграции в Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Аксана Ушакова — главврач «Центра профилактики и борьбы со СПИД». «По итогам 11 месяцев 2023 года в Ханты-Мансийском АО-Югре, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отмечается снижение заболеваемости на 6,3% (показатель заболеваемости в 2022 г. — 38,3 на 100 тыс. населения, в 2023 г. — 36,0). В Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске в 2023 было выявлено 41,4% от всех вновь выявленных случаев в округе», — поделилась главврач с журналистом агентства. Такая тенденция, по словам Ушаковой, связана со снижением эмиграции из других стран в Югру. По данным экспертов «Центра СПИД», ВИЧ-инфекция в последнее время диагностируется чаще всего у представителей старшего поколения, однако болезнь распространяется и среди молодых людей, которые не относятся к группам риска. Особенно подвержены заболеванию югорчане, живущие в сельской местности, где численность местного населения не превышает 70 тысяч человек. При этом женщины инфицируются ВИЧ в среднем в более молодом возрасте по сравнению с мужчинами. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2023 году в Югре было зарегистрировано 213 пациентов, у которых ВИЧ перешел в стадию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это число составляет 4% от общего количества выявленных с 1994 года случаев установления стадии СПИД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Югре на 6,3% снизился уровень заболеваемости ВИЧ. Эксперты связывают это с уменьшением потока эмиграции в Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Аксана Ушакова — главврач «Центра профилактики и борьбы со СПИД». «По итогам 11 месяцев 2023 года в Ханты-Мансийском АО-Югре, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отмечается снижение заболеваемости на 6,3% (показатель заболеваемости в 2022 г. — 38,3 на 100 тыс. населения, в 2023 г. — 36,0). В Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске в 2023 было выявлено 41,4% от всех вновь выявленных случаев в округе», — поделилась главврач с журналистом агентства. Такая тенденция, по словам Ушаковой, связана со снижением эмиграции из других стран в Югру. По данным экспертов «Центра СПИД», ВИЧ-инфекция в последнее время диагностируется чаще всего у представителей старшего поколения, однако болезнь распространяется и среди молодых людей, которые не относятся к группам риска. Особенно подвержены заболеванию югорчане, живущие в сельской местности, где численность местного населения не превышает 70 тысяч человек. При этом женщины инфицируются ВИЧ в среднем в более молодом возрасте по сравнению с мужчинами. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2023 году в Югре было зарегистрировано 213 пациентов, у которых ВИЧ перешел в стадию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это число составляет 4% от общего количества выявленных с 1994 года случаев установления стадии СПИД.