В Ханты-Мансийске побит столетний рекорд самого холодного дня

11 декабря 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Температура в Ханты-Мансийске опустилась ниже -42 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетие метеонаблюдений в городе самая низкая температура фиксировалась в 1968 году — минус 41,9 градуса. 11 декабря она составила 42 градуса ниже нуля. «11 декабря в Ханты-Мансийске был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Он составил минус 42 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1968 году, когда температура воздуха составила минус 41,9 градуса Цельсия. Сегодня рекорд был побит на 0,1 градуса», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ХМАО Татьяна Соколова. Ее слова приводит ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что из-за аномальных морозов в ХМАО отменили занятия учеников второй смены. По картировочные дни попали все муниципалитеты округа.

В Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетие метеонаблюдений в городе самая низкая температура фиксировалась в 1968 году — минус 41,9 градуса. 11 декабря она составила 42 градуса ниже нуля. «11 декабря в Ханты-Мансийске был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Он составил минус 42 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1968 году, когда температура воздуха составила минус 41,9 градуса Цельсия. Сегодня рекорд был побит на 0,1 градуса», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ХМАО Татьяна Соколова. Ее слова приводит ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что из-за аномальных морозов в ХМАО отменили занятия учеников второй смены. По картировочные дни попали все муниципалитеты округа.