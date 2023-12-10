10 декабря 2023
09 декабря 2023

В Ханты-Мансийске побит столетний рекорд самого холодного дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, рождество, арки, новый год
Температура в Ханты-Мансийске опустилась ниже -42 градусов Фото:

В Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетие метеонаблюдений в городе самая низкая температура фиксировалась в 1968 году — минус 41,9 градуса. 11 декабря она составила 42 градуса ниже нуля.

«11 декабря в Ханты-Мансийске был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Он составил минус 42 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1968 году, когда температура воздуха составила минус 41,9 градуса Цельсия. Сегодня рекорд был побит на 0,1 градуса», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ХМАО Татьяна Соколова. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за аномальных морозов в ХМАО отменили занятия учеников второй смены. По картировочные дни попали все муниципалитеты округа.

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В Ханты-Мансийске побит рекорд самого холодного дня. За столетие метеонаблюдений в городе самая низкая температура фиксировалась в 1968 году — минус 41,9 градуса. 11 декабря она составила 42 градуса ниже нуля. «11 декабря в Ханты-Мансийске был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Он составил минус 42 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1968 году, когда температура воздуха составила минус 41,9 градуса Цельсия. Сегодня рекорд был побит на 0,1 градуса», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ХМАО Татьяна Соколова. Ее слова приводит ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что из-за аномальных морозов в ХМАО отменили занятия учеников второй смены. По картировочные дни попали все муниципалитеты округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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