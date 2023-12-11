Орбан не стал долго разговаривать с Зеленским

Bloomberg: разговор Орбана с Зеленским продлился 10-15 минут
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан сообщил Зеленскому, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают вопрос вступления Киева в союз Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан разговаривали всего 10-15 минут во время инаугурации президента Аргентины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из представителей делегации Киева.

«Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут», — передает агентство информацию представителя украинской делегации. Ранее в интернете появились кадры встречи и небольшой беседы Орбана и Зеленского, которая прошла на полях инаугурации президента Аргентины.

Как заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, премьер Венгрии сообщил Зеленскому, что страны Евросоюза постоянно обсуждают вопрос о приеме Украины в союз. Однако сам премьер Венгрии неоднократно заявлял, что он против вступления Киева в ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан разговаривали всего 10-15 минут во время инаугурации президента Аргентины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из представителей делегации Киева. «Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут», — передает агентство информацию представителя украинской делегации. Ранее в интернете появились кадры встречи и небольшой беседы Орбана и Зеленского, которая прошла на полях инаугурации президента Аргентины. Как заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, премьер Венгрии сообщил Зеленскому, что страны Евросоюза постоянно обсуждают вопрос о приеме Украины в союз. Однако сам премьер Венгрии неоднократно заявлял, что он против вступления Киева в ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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