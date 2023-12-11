Орбан не стал долго разговаривать с Зеленским

Орбан сообщил Зеленскому, что страны-члены ЕС постоянно обсуждают вопрос вступления Киева в союзФото: пресс-служба премьер-министра Венгрии/Золтан Фишер
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан разговаривали всего 10-15 минут во время инаугурации президента Аргентины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из представителей делегации Киева.
«Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут», — передает агентство информацию представителя украинской делегации. Ранее в интернете появились кадры встречи и небольшой беседы Орбана и Зеленского, которая прошла на полях инаугурации президента Аргентины.
Как заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, премьер Венгрии сообщил Зеленскому, что страны Евросоюза постоянно обсуждают вопрос о приеме Украины в союз. Однако сам премьер Венгрии неоднократно заявлял, что он против вступления Киева в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан разговаривали всего 10-15 минут во время инаугурации президента Аргентины. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на одного из представителей делегации Киева. «Два лидера в воскресенье на полях инаугурации президента Аргентины разговаривали от 10 до 15 минут», — передает агентство информацию представителя украинской делегации. Ранее в интернете появились кадры встречи и небольшой беседы Орбана и Зеленского, которая прошла на полях инаугурации президента Аргентины. Как заявил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши, премьер Венгрии сообщил Зеленскому, что страны Евросоюза постоянно обсуждают вопрос о приеме Украины в союз. Однако сам премьер Венгрии неоднократно заявлял, что он против вступления Киева в ЕС.