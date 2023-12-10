10 декабря 2023

Мэрия Кургана без разрешения сбрасывала сточные воды в Тобол

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэри обязали поставить ливневую канализацию на учет Фото:

Представители мэрии Кургана без разрешения сбрасывали сточные воды в реку Тобол без специального разрешения. Суд обязал чиновников получить это разрешение. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Администрацией Кургана организован отвод дождевых и талых вод с улиц города через сеть ливневой канализации, из которой в последующем сточные воды сбрасываются в реку Тобол через 41 водоотпускное сооружение. Вопреки требованиям Водного кодекса РФ и Федерального закона „Об охране окружающей среды“ разрешительные документы на право пользования водным объектом органом местного самоуправления не получены», — указано в сообщении.

Также выяснилось, что ливневая канализация не была поставлена на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На основании заявления природоохранного прокурора Курганский городской суд обязал мэрию получить необходимое разрешение в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов и поставить на государственный учет ливневую канализацию.

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Представители мэрии Кургана без разрешения сбрасывали сточные воды в реку Тобол без специального разрешения. Суд обязал чиновников получить это разрешение. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Администрацией Кургана организован отвод дождевых и талых вод с улиц города через сеть ливневой канализации, из которой в последующем сточные воды сбрасываются в реку Тобол через 41 водоотпускное сооружение. Вопреки требованиям Водного кодекса РФ и Федерального закона „Об охране окружающей среды“ разрешительные документы на право пользования водным объектом органом местного самоуправления не получены», — указано в сообщении. Также выяснилось, что ливневая канализация не была поставлена на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На основании заявления природоохранного прокурора Курганский городской суд обязал мэрию получить необходимое разрешение в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов и поставить на государственный учет ливневую канализацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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