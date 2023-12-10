Мэрия Кургана без разрешения сбрасывала сточные воды в Тобол

11 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Мэри обязали поставить ливневую канализацию на учет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Представители мэрии Кургана без разрешения сбрасывали сточные воды в реку Тобол без специального разрешения. Суд обязал чиновников получить это разрешение. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Администрацией Кургана организован отвод дождевых и талых вод с улиц города через сеть ливневой канализации, из которой в последующем сточные воды сбрасываются в реку Тобол через 41 водоотпускное сооружение. Вопреки требованиям Водного кодекса РФ и Федерального закона „Об охране окружающей среды“ разрешительные документы на право пользования водным объектом органом местного самоуправления не получены», — указано в сообщении. Также выяснилось, что ливневая канализация не была поставлена на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На основании заявления природоохранного прокурора Курганский городской суд обязал мэрию получить необходимое разрешение в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов и поставить на государственный учет ливневую канализацию.

Представители мэрии Кургана без разрешения сбрасывали сточные воды в реку Тобол без специального разрешения. Суд обязал чиновников получить это разрешение. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Администрацией Кургана организован отвод дождевых и талых вод с улиц города через сеть ливневой канализации, из которой в последующем сточные воды сбрасываются в реку Тобол через 41 водоотпускное сооружение. Вопреки требованиям Водного кодекса РФ и Федерального закона „Об охране окружающей среды“ разрешительные документы на право пользования водным объектом органом местного самоуправления не получены», — указано в сообщении. Также выяснилось, что ливневая канализация не была поставлена на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. На основании заявления природоохранного прокурора Курганский городской суд обязал мэрию получить необходимое разрешение в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов и поставить на государственный учет ливневую канализацию.