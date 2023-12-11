Житель ХМАО отсудил у подрядчика «Роснефти» 800 тысяч рублей за ДТП

Суд потребовал, чтобы нефтесервис из ХМАО заплатил за разбитую машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель ХМАО отсудил у подрядчика «Роснефти» — «Ермаковского предприятия по ремонту скважин» (ЕПРС) 800 тысяч рублей за ДТП. В документах Нижневартовского городского суда указано, что иномарка югорчанина сильно пострадала в аварии с машиной предприятия.

«Истец обратился в суд с заявлением к АО» Ермаковское предприятие по ремонту скважин« о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Суд постановил взыскать с предприятия 841936 руб, в том числе убытки, рассчитанные исходя из расчетной стоимости восстановительного ремонта автомобиля, проведение которого было экономически нерентабельно», — указано в документах суда.

Авария произошла по вине водителя ЕПРС, который управлял «Нивой», принадлежавшей предприятию. Он ехал по дороге Нижневартовск-Радужный и нарушил правила ПДД — не уступил дорогу Тойоте Хайлендер. При столкновении иномарка получила сильные повреждения: ремонт машины, по оценке специалистов, требовал больше вложений, чем стоимость транспорта до аварии. Владелец Тойоты получил 400 тысяч рублей от страховой компании, эту сумму вычли из общей величины ущерба. В компенсацию, которую отсудил житель ХМАО, также вошли стоимость экспертизы, юридических услуг и госпошлина.

Агентство направило в «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ от на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что водитель вахтового автобуса «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти») избежал штрафа за аварию. Работодатель пытался взыскать с шофера более 300 тысяч рублей.