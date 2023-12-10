Тюменец, убивший тещу и нового мужчину бывшей жены, получил пожизненный срок

11 декабря 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

За двойное убийство мужчина получил пожизненный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени Руслан Гасанов, убивший свою бывшую тещу и нового сожителя экс-супруги, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. И принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания», — сообщили в прокуратуре Тюменской области. Следствием установлено, что 19 февраля мужчина пришел в квартиру экс-жены и напал на нее с ножом. Удары холодным оружием он также нанес бывшей теще и новому сожителю супруги, которые находились в помещении. От полученных ранений мать и сожитель потерпевшей скончались на месте. Самой женщине удалось убежать из дома. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.

Житель Тюмени Руслан Гасанов, убивший свою бывшую тещу и нового сожителя экс-супруги, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. И принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания», — сообщили в прокуратуре Тюменской области. Следствием установлено, что 19 февраля мужчина пришел в квартиру экс-жены и напал на нее с ножом. Удары холодным оружием он также нанес бывшей теще и новому сожителю супруги, которые находились в помещении. От полученных ранений мать и сожитель потерпевшей скончались на месте. Самой женщине удалось убежать из дома. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.