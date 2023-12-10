10 декабря 2023

Тюменец, убивший тещу и нового мужчину бывшей жены, получил пожизненный срок

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, судья, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор, прокурор в суде
За двойное убийство мужчина получил пожизненный срок Фото:

Житель Тюмени Руслан Гасанов, убивший свою бывшую тещу и нового сожителя экс-супруги, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. И принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Следствием установлено, что 19 февраля мужчина пришел в квартиру экс-жены и напал на нее с ножом. Удары холодным оружием он также нанес бывшей теще и новому сожителю супруги, которые находились в помещении. От полученных ранений мать и сожитель потерпевшей скончались на месте. Самой женщине удалось убежать из дома. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.

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Житель Тюмени Руслан Гасанов, убивший свою бывшую тещу и нового сожителя экс-супруги, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. И принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания», — сообщили в прокуратуре Тюменской области. Следствием установлено, что 19 февраля мужчина пришел в квартиру экс-жены и напал на нее с ножом. Удары холодным оружием он также нанес бывшей теще и новому сожителю супруги, которые находились в помещении. От полученных ранений мать и сожитель потерпевшей скончались на месте. Самой женщине удалось убежать из дома. Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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