Выдворение мигрантов из России могут заменить штрафом

11 декабря 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Сумма штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об особенностях исполнения наказания в виде выдворения из России. Они предусматривают, что судья может заменить выдворение штрафом. Но при этом будут учитываться такие факторы, как наличие жилья и законопослушность. «Поправки предусматривают, что судья может заменить выдворение штрафом, учитывая отношение к уплате налогов, наличия жилья», — передает «Интерфакс» информацию из поправок, которые внес комитет Госдумы. Также будут учитываться законопослушность гражданина или лица без гражданства, продолжительность жизни на территории России, род деятельности, семейное положение и другие факторы. Административный штраф составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Либо же человек должен будет пройти обязательные работы, срок которых составит от 150 до 200 часов. Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. К ним относится смена пола, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, уклонение иностранца от выдворения и пропаганда педофилии.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об особенностях исполнения наказания в виде выдворения из России. Они предусматривают, что судья может заменить выдворение штрафом. Но при этом будут учитываться такие факторы, как наличие жилья и законопослушность. «Поправки предусматривают, что судья может заменить выдворение штрафом, учитывая отношение к уплате налогов, наличия жилья», — передает «Интерфакс» информацию из поправок, которые внес комитет Госдумы. Также будут учитываться законопослушность гражданина или лица без гражданства, продолжительность жизни на территории России, род деятельности, семейное положение и другие факторы. Административный штраф составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Либо же человек должен будет пройти обязательные работы, срок которых составит от 150 до 200 часов. Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. К ним относится смена пола, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, уклонение иностранца от выдворения и пропаганда педофилии.