В ХМАО из-за морозов отменили автобусные рейсы в соседний регион

В ХМАО отменили междугородние маршруты из Нижневартовска в Томскую область

11 декабря 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В ХМАО отменили утренние и вечерние рейсы по маршруту Нижневартовск-Стрежевой Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО отменили утренние и вечерние маршруты из Нижневартовска в Стрежевой (Томская область) из-за морозов. В справочной службе нижневартовского автовокзала агентству сообщили, что в соседний регион 12 декабря автобусы будут ходить только днем. «12 декабря по погодным условиям отменяются рейсы в Стрежевой на 7.00, 8.15, 10.00, 13.30, 17.50, 21.40, а также автобус до Сургута на 4 часа утра. Транспорт в Томскую область будет отправляться в 12:10, 15:00 и 16:40», — сообщили на автостанции. Сегодня,11 декабря, на автовокзале Нижневартовска отменены рейсы в населенные пункты Нижневартовского района. Временно прекращено сообщение с Новоаганском, Большетархово, Зайцевой Речкой, Аганом, Покачами. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сократили количество междугородних рейсов из-за низкой температуры воздуха. Отменили рейсы из Нижневартовска до Сургута, Радужного, Покачей и Ваховска.

В ХМАО отменили утренние и вечерние маршруты из Нижневартовска в Стрежевой (Томская область) из-за морозов. В справочной службе нижневартовского автовокзала агентству сообщили, что в соседний регион 12 декабря автобусы будут ходить только днем. «12 декабря по погодным условиям отменяются рейсы в Стрежевой на 7.00, 8.15, 10.00, 13.30, 17.50, 21.40, а также автобус до Сургута на 4 часа утра. Транспорт в Томскую область будет отправляться в 12:10, 15:00 и 16:40», — сообщили на автостанции. Сегодня,11 декабря, на автовокзале Нижневартовска отменены рейсы в населенные пункты Нижневартовского района. Временно прекращено сообщение с Новоаганском, Большетархово, Зайцевой Речкой, Аганом, Покачами. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сократили количество междугородних рейсов из-за низкой температуры воздуха. Отменили рейсы из Нижневартовска до Сургута, Радужного, Покачей и Ваховска.