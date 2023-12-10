В ХМАО из-за морозов отменили автобусные рейсы в соседний регион

В ХМАО отменили утренние и вечерние маршруты из Нижневартовска в Стрежевой (Томская область) из-за морозов. В справочной службе нижневартовского автовокзала агентству сообщили, что в соседний регион 12 декабря автобусы будут ходить только днем.
«12 декабря по погодным условиям отменяются рейсы в Стрежевой на 7.00, 8.15, 10.00, 13.30, 17.50, 21.40, а также автобус до Сургута на 4 часа утра. Транспорт в Томскую область будет отправляться в 12:10, 15:00 и 16:40», — сообщили на автостанции.
Сегодня,11 декабря, на автовокзале Нижневартовска отменены рейсы в населенные пункты Нижневартовского района. Временно прекращено сообщение с Новоаганском, Большетархово, Зайцевой Речкой, Аганом, Покачами.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сократили количество междугородних рейсов из-за низкой температуры воздуха. Отменили рейсы из Нижневартовска до Сургута, Радужного, Покачей и Ваховска.
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