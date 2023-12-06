В ХМАО сократили число междугородних рейсов из-за морозов

В ХМАО сократили количество междугородних рейсов из-за низкой температуры воздуха. Об изменениях в расписании движения автобусов сообщили агентству на автовокзале Нижневартовска.
«7 декабря отменен рейс Нижневартовск-Сургут на 15:00, Нижневартовск-Покачи на 16:00, который следует через Лангепас. Отменяются автобусы до Ваховска на 17:15, идущий через Охтеурье, и до Радужного, который обычно отправляется в 19:00», — рассказали в справочной автовокзала.
Расписание движения междугородного транспорта актуально только на 7 декабря. Об изменениях на ближайшие дни можно узнать в кассе автовокзала.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за морозов отменили рейсы из Нижневартовска в Радужный и ряд населенных пунктов Нижневартовского района. На автовокзалах Ханты-Мансийска и Сургута изменений в распивании нет.
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