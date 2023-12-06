06 декабря 2023

В ХМАО сократили число междугородних рейсов из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Ханты-Мансийск, автовокзал, автобус
В ХМАО отменили рейсовые автобусы между городами из-за погоды Фото:

В ХМАО сократили количество междугородних рейсов из-за низкой температуры воздуха. Об изменениях в расписании движения автобусов сообщили агентству на автовокзале Нижневартовска.

«7 декабря отменен рейс Нижневартовск-Сургут на 15:00, Нижневартовск-Покачи на 16:00, который следует через Лангепас. Отменяются автобусы до Ваховска на 17:15, идущий через Охтеурье, и до Радужного, который обычно отправляется в 19:00», — рассказали в справочной автовокзала.

Расписание движения междугородного транспорта актуально только на 7 декабря. Об изменениях на ближайшие дни можно узнать в кассе автовокзала.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за морозов отменили рейсы из Нижневартовска в Радужный и ряд населенных пунктов Нижневартовского района. На автовокзалах Ханты-Мансийска и Сургута изменений в распивании нет.

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В ХМАО сократили количество междугородних рейсов из-за низкой температуры воздуха. Об изменениях в расписании движения автобусов сообщили агентству на автовокзале Нижневартовска. «7 декабря отменен рейс Нижневартовск-Сургут на 15:00, Нижневартовск-Покачи на 16:00, который следует через Лангепас. Отменяются автобусы до Ваховска на 17:15, идущий через Охтеурье, и до Радужного, который обычно отправляется в 19:00», — рассказали в справочной автовокзала. Расписание движения междугородного транспорта актуально только на 7 декабря. Об изменениях на ближайшие дни можно узнать в кассе автовокзала. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за морозов отменили рейсы из Нижневартовска в Радужный и ряд населенных пунктов Нижневартовского района. На автовокзалах Ханты-Мансийска и Сургута изменений в распивании нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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