Пермский штурмовик Григоренко победил в конкурсе с рассказом о погибшем друге

Участник спецоперации из Перми, экс-депутат Александр Григоренко одержал победу в конкурсе, организованном фондом «Защитники Отечества». Пермяк представил на конкурс свой рассказ о погибшем земляке Егоре Владимирове, вместе с которым он воевал на передовой. Об этом Григоренко написал в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат».
«На конкурс отправил рассказ „Он же Егор“ о моем погибшем друге, боевом товарище и земляке Егоре Владимирове. Стал победителем в номинации „Я в сердце бережно храню“. Благодарю фонд „Защитники Отечества“ за предоставленную возможность участвовать в конкурсе. Память об участниках спецоперации должна сохраняться», — написал Григоренко. Помимо участника спецоперации, в число призеров конкурса вошли Екатерина Ужегова и Ксения Петербургская.
URA.RU писало, что Григоренко написал рассказ «Штурм Z», в основу которого вошел его собственный боевой опыт. Произведение было опубликовано на нескольких электронных библиотеках, но вскоре после публикации, оказалось недоступно для читателей.
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