Пермский штурмовик Григоренко победил в конкурсе с рассказом о погибшем друге

11 декабря 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко занял первое место в конкурсе, который организовал фонд «Защитники Отечества» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из Перми, экс-депутат Александр Григоренко одержал победу в конкурсе, организованном фондом «Защитники Отечества». Пермяк представил на конкурс свой рассказ о погибшем земляке Егоре Владимирове, вместе с которым он воевал на передовой. Об этом Григоренко написал в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат». «На конкурс отправил рассказ „Он же Егор“ о моем погибшем друге, боевом товарище и земляке Егоре Владимирове. Стал победителем в номинации „Я в сердце бережно храню“. Благодарю фонд „Защитники Отечества“ за предоставленную возможность участвовать в конкурсе. Память об участниках спецоперации должна сохраняться», — написал Григоренко. Помимо участника спецоперации, в число призеров конкурса вошли Екатерина Ужегова и Ксения Петербургская. URA.RU писало, что Григоренко написал рассказ «Штурм Z», в основу которого вошел его собственный боевой опыт. Произведение было опубликовано на нескольких электронных библиотеках, но вскоре после публикации, оказалось недоступно для читателей.

Участник спецоперации из Перми, экс-депутат Александр Григоренко одержал победу в конкурсе, организованном фондом «Защитники Отечества». Пермяк представил на конкурс свой рассказ о погибшем земляке Егоре Владимирове, вместе с которым он воевал на передовой. Об этом Григоренко написал в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат». «На конкурс отправил рассказ „Он же Егор“ о моем погибшем друге, боевом товарище и земляке Егоре Владимирове. Стал победителем в номинации „Я в сердце бережно храню“. Благодарю фонд „Защитники Отечества“ за предоставленную возможность участвовать в конкурсе. Память об участниках спецоперации должна сохраняться», — написал Григоренко. Помимо участника спецоперации, в число призеров конкурса вошли Екатерина Ужегова и Ксения Петербургская. URA.RU писало, что Григоренко написал рассказ «Штурм Z», в основу которого вошел его собственный боевой опыт. Произведение было опубликовано на нескольких электронных библиотеках, но вскоре после публикации, оказалось недоступно для читателей.