Пермский штурмовик Григоренко победил в конкурсе с рассказом о погибшем друге

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Интервью с Григоренко Александром. Пермь, григоренко александр
Александр Григоренко занял первое место в конкурсе, который организовал фонд «Защитники Отечества» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Перми, экс-депутат Александр Григоренко одержал победу в конкурсе, организованном фондом «Защитники Отечества». Пермяк представил на конкурс свой рассказ о погибшем земляке Егоре Владимирове, вместе с которым он воевал на передовой. Об этом Григоренко написал в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат».

«На конкурс отправил рассказ „Он же Егор“ о моем погибшем друге, боевом товарище и земляке Егоре Владимирове. Стал победителем в номинации „Я в сердце бережно храню“. Благодарю фонд „Защитники Отечества“ за предоставленную возможность участвовать в конкурсе. Память об участниках спецоперации должна сохраняться», — написал Григоренко. Помимо участника спецоперации, в число призеров конкурса вошли Екатерина Ужегова и Ксения Петербургская.

URA.RU писало, что Григоренко написал рассказ «Штурм Z», в основу которого вошел его собственный боевой опыт. Произведение было опубликовано на нескольких электронных библиотеках, но вскоре после публикации, оказалось недоступно для читателей.

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Участник спецоперации из Перми, экс-депутат Александр Григоренко одержал победу в конкурсе, организованном фондом «Защитники Отечества». Пермяк представил на конкурс свой рассказ о погибшем земляке Егоре Владимирове, вместе с которым он воевал на передовой. Об этом Григоренко написал в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат». «На конкурс отправил рассказ „Он же Егор“ о моем погибшем друге, боевом товарище и земляке Егоре Владимирове. Стал победителем в номинации „Я в сердце бережно храню“. Благодарю фонд „Защитники Отечества“ за предоставленную возможность участвовать в конкурсе. Память об участниках спецоперации должна сохраняться», — написал Григоренко. Помимо участника спецоперации, в число призеров конкурса вошли Екатерина Ужегова и Ксения Петербургская. URA.RU писало, что Григоренко написал рассказ «Штурм Z», в основу которого вошел его собственный боевой опыт. Произведение было опубликовано на нескольких электронных библиотеках, но вскоре после публикации, оказалось недоступно для читателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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