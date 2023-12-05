Электронные библиотеки заблокировали книгу, написанную самым медийным пермским штурмовиком

Электронные библиотеки заблокировали книгу «Штурм Z» пермского бойца Григоренко

Книга Александра Григоренко была доступна для пользователей всего несколько дней Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Участник спецоперации из Перми Александр Григоренко закончил работу над рассказом «Штурм Z». В беседе с URA.RU боец пояснил, что в литературном произведении он «анализирует собственный боевой опыт». На днях Григоренко разместил рассказ на нескольких электронных библиотеках, но вскоре после публикации книга оказалась недоступна для чтения.

«Разместил рассказ сначала на сервисе «Автор. Тодай». Три дня рассказ «висел» на этом сервисе, набрал двести с лишним просмотров. И вдруг — блокировка. Якобы рассказ содержит «запрещенный контент политического характера», — отметил Григоренко. По его словам, в произведении нет политического контекста — рассказ описывает один из боев, в котором пермский штурмовик получил тяжелое ранение.

«Рассказ состоит из трех частей. Первая скорее, фантастическая. Она о том, каким должен быть в идеальный штурм: с использованием наземных и воздушных дронов, неограниченного количества снарядов, навороченной электроники и т. д. Вторая — штурм каким он был на самом деле. Третья часть описывает бой при наихудшем сценарии, которого, к счастью, не было», — добавил Александр. Пермяк добавил, что сейчас рассматривает вариант размещения своего произведения на ресурсе «Литрес».

Сервис «Автор. Тодай» объяснил блокировку книги «Штурм Z» Григоренко нарушением правил размещения авторского контента. «Нарушен пункт о книгах прямо или косвенно затрагивающих политические события или содержащих намеки на них. Тематика книги очень провокационная в текущих политических реалиях, а на нашем сайте читатели разных национальностей, это может вызвать нездоровый ажиотаж», — указано на сайте сервиса.

URA.RU рассказывало, что Александр Григоренко принимал участие в спецоперации в 2022 и 2023 годах. Пермяк командовал группой штурмовиков и в одном из боев был тяжело ранен. Сейчас он проходит лечение в одном из филиалов Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье.