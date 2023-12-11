Победительницами в гражданской авиации стали свердловчанка и челябинка
Уроженки Челябинска Кристина Воейкова и Екатеринбурга Валентина Заречнова стали победительницами в конкурсе красоты «Топ стюардесс». Бортпроводницы забрали корону «Королева неба», сообщила пресс-служба на сайте конкурса.
«Главные короны в гражданской авиации получили Валентина Заречнова (Екатеринбург) и Кристина Воейкова (Челябинск). Они получили короны и ленты „Королева неба“», — сообщили в пресс-службе.
Обе бортпроводницы работают на суднах компании «Уральские авиалинии». Еще одна работница этой компании из Челябинска дошла до финала конкурса, но не забрала титул ни в одной из номинаций.
Свердловчанка Валентина Заречнова разделила главную корону гражданской авиации с челябинской коллегой
Челябинка Кристина Воейкова стала одной из победительниц титула «Королева неба»
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