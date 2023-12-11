Челябинка и свердловчанка разделили титул в конкурсе красоты для стюардесс. Фото

11 декабря 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Победительницами в гражданской авиации стали свердловчанка и челябинка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженки Челябинска Кристина Воейкова и Екатеринбурга Валентина Заречнова стали победительницами в конкурсе красоты «Топ стюардесс». Бортпроводницы забрали корону «Королева неба», сообщила пресс-служба на сайте конкурса. «Главные короны в гражданской авиации получили Валентина Заречнова (Екатеринбург) и Кристина Воейкова (Челябинск). Они получили короны и ленты „Королева неба“», — сообщили в пресс-службе. Обе бортпроводницы работают на суднах компании «Уральские авиалинии». Еще одна работница этой компании из Челябинска дошла до финала конкурса, но не забрала титул ни в одной из номинаций. Свердловчанка Валентина Заречнова разделила главную корону гражданской авиации с челябинской коллегой фото: сайт конкурса «Топ стюардесс», https://topstewardess.pro/ Челябинка Кристина Воейкова стала одной из победительниц титула «Королева неба» фото: сайт конкурса «Топ стюардесс», https://topstewardess.pro/

Уроженки Челябинска Кристина Воейкова и Екатеринбурга Валентина Заречнова стали победительницами в конкурсе красоты «Топ стюардесс». Бортпроводницы забрали корону «Королева неба», сообщила пресс-служба на сайте конкурса. «Главные короны в гражданской авиации получили Валентина Заречнова (Екатеринбург) и Кристина Воейкова (Челябинск). Они получили короны и ленты „Королева неба“», — сообщили в пресс-службе. Обе бортпроводницы работают на суднах компании «Уральские авиалинии». Еще одна работница этой компании из Челябинска дошла до финала конкурса, но не забрала титул ни в одной из номинаций.