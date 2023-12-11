Челябинка и свердловчанка разделили титул в конкурсе красоты для стюардесс. Фото

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Презентация самолёта "Airbus A320neo". Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, профессия, стюардесса
Победительницами в гражданской авиации стали свердловчанка и челябинка Фото:

Уроженки Челябинска Кристина Воейкова и Екатеринбурга Валентина Заречнова стали победительницами в конкурсе красоты «Топ стюардесс». Бортпроводницы забрали корону «Королева неба», сообщила пресс-служба на сайте конкурса.

«Главные короны в гражданской авиации получили Валентина Заречнова (Екатеринбург) и Кристина Воейкова (Челябинск). Они получили короны и ленты „Королева неба“», — сообщили в пресс-службе.

Обе бортпроводницы работают на суднах компании «Уральские авиалинии». Еще одна работница этой компании из Челябинска дошла до финала конкурса, но не забрала титул ни в одной из номинаций.

Свердловчанка Валентина Заречнова разделила главную корону гражданской авиации с челябинской коллегой
Свердловчанка Валентина Заречнова разделила главную корону гражданской авиации с челябинской коллегой
Челябинка Кристина Воейкова стала одной из победительниц титула «Королева неба»
Челябинка Кристина Воейкова стала одной из победительниц титула «Королева неба»

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Уроженки Челябинска Кристина Воейкова и Екатеринбурга Валентина Заречнова стали победительницами в конкурсе красоты «Топ стюардесс». Бортпроводницы забрали корону «Королева неба», сообщила пресс-служба на сайте конкурса. «Главные короны в гражданской авиации получили Валентина Заречнова (Екатеринбург) и Кристина Воейкова (Челябинск). Они получили короны и ленты „Королева неба“», — сообщили в пресс-службе. Обе бортпроводницы работают на суднах компании «Уральские авиалинии». Еще одна работница этой компании из Челябинска дошла до финала конкурса, но не забрала титул ни в одной из номинаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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