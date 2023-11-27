Две челябинки стали финалистками конкурса красоты среди стюардесс

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, улыбка, бортпроводник, пассажирский самолет, стюардесса, авиаперевозки
Из тысячи заявок на конкурс, жюри отобрало 30 финалисток Фото:

Две уроженки Челябинска стали финалистками международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация о участницах находится на официальном сайте конкурса.

«В ноябре были отобраны 30 финалисток из 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — сообщается на сайте конкурса. В списке финалисток Кристина Воейкова и Резеда Гайнутдинова из Челябинска.

Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии». В списке участниц бортпроводницы еще из десяти авиакомпаний. Там также числятся временно прекратившие свою деятельность специалистки.

«Топ стюардесс» находится на втором месте популярности среди российских конкурсов красоты. В нем участвуют представительницы из СНГ, финальный тур проходит в столице России.

Резеда Гайнутдинова совмещала работу стюардессой с учебой в Южно-Уральском госуниверситете
Резеда Гайнутдинова совмещала работу стюардессой с учебой в Южно-Уральском госуниверситете
Кристина Воейкова работает бортпроводником уже 15 лет
Кристина Воейкова работает бортпроводником уже 15 лет

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Две уроженки Челябинска стали финалистками международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация о участницах находится на официальном сайте конкурса. «В ноябре были отобраны 30 финалисток из 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — сообщается на сайте конкурса. В списке финалисток Кристина Воейкова и Резеда Гайнутдинова из Челябинска. Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии». В списке участниц бортпроводницы еще из десяти авиакомпаний. Там также числятся временно прекратившие свою деятельность специалистки. «Топ стюардесс» находится на втором месте популярности среди российских конкурсов красоты. В нем участвуют представительницы из СНГ, финальный тур проходит в столице России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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