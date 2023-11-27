Две челябинки стали финалистками конкурса красоты среди стюардесс

27 ноября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Из тысячи заявок на конкурс, жюри отобрало 30 финалисток Фото: Анна Майорова © URA.RU Две уроженки Челябинска стали финалистками международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация о участницах находится на официальном сайте конкурса. «В ноябре были отобраны 30 финалисток из 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — сообщается на сайте конкурса. В списке финалисток Кристина Воейкова и Резеда Гайнутдинова из Челябинска. Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии». В списке участниц бортпроводницы еще из десяти авиакомпаний. Там также числятся временно прекратившие свою деятельность специалистки. «Топ стюардесс» находится на втором месте популярности среди российских конкурсов красоты. В нем участвуют представительницы из СНГ, финальный тур проходит в столице России. Резеда Гайнутдинова совмещала работу стюардессой с учебой в Южно-Уральском госуниверситете фото: сайт международного конкурса «Топ стюардесс», https://topstewardess.pro/ Кристина Воейкова работает бортпроводником уже 15 лет фото: сайт международного конкурса «Топ стюардесс», https://topstewardess.pro/

Две уроженки Челябинска стали финалистками международного конкурса красоты «Топ стюардесс — 2023». Информация о участницах находится на официальном сайте конкурса. «В ноябре были отобраны 30 финалисток из 22 городов. Они поборются за корону 10 декабря в Москве», — сообщается на сайте конкурса. В списке финалисток Кристина Воейкова и Резеда Гайнутдинова из Челябинска. Женщины представляют компанию «Уральские авиалинии». В списке участниц бортпроводницы еще из десяти авиакомпаний. Там также числятся временно прекратившие свою деятельность специалистки. «Топ стюардесс» находится на втором месте популярности среди российских конкурсов красоты. В нем участвуют представительницы из СНГ, финальный тур проходит в столице России.