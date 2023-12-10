Сотрудники «Курганмашзавода» отправили гуманитарный груз бойцам СВО. Фото

11 декабря 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Бойцам СВО отправили кофе и сладости Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники «Курганмашзавода» отправили гуманитарный груз военнослужащим в зону спецоперации. В посылки вошли кофе, конфеты и шоколад. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Сотрудники „Курганмашзавода“ по инициативе инженера по качеству Ларисы Кривенко собрали деньги и купили кофе, шоколад, конфеты. Еще в посылку вложили письма-пожелания. Коробки с гостинцами увезли в свои части солдаты-отпускники. Адресно и по-родственному получилось», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили на фронт инструменты экипажам танков и бронемашин. Также военнослужащим в зону СВО передали маскировочные сети, комплекты резины, продукты питания и бензогенератор. Сотрудники оборонного завода отправили на фронт гуманитарный груз Фото: telegram-канал «Курганмашзавод» https://t.me/KurganmashzavodNovosti/1793 В посылки вошли конфеты, шоколад и кофе Фото: telegram-канал «Курганмашзавод» https://t.me/KurganmashzavodNovosti/1793

Сотрудники «Курганмашзавода» отправили гуманитарный груз военнослужащим в зону спецоперации. В посылки вошли кофе, конфеты и шоколад. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Сотрудники „Курганмашзавода“ по инициативе инженера по качеству Ларисы Кривенко собрали деньги и купили кофе, шоколад, конфеты. Еще в посылку вложили письма-пожелания. Коробки с гостинцами увезли в свои части солдаты-отпускники. Адресно и по-родственному получилось», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили на фронт инструменты экипажам танков и бронемашин. Также военнослужащим в зону СВО передали маскировочные сети, комплекты резины, продукты питания и бензогенератор.