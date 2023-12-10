10 декабря 2023

Сотрудники «Курганмашзавода» отправили гуманитарный груз бойцам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, своих не бросаем, гуманитарный груз, участники сво, разведчики, штурмовики, уаз батон
Бойцам СВО отправили кофе и сладости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники «Курганмашзавода» отправили гуманитарный груз военнослужащим в зону спецоперации. В посылки вошли кофе, конфеты и шоколад. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.

«Сотрудники „Курганмашзавода“ по инициативе инженера по качеству Ларисы Кривенко собрали деньги и купили кофе, шоколад, конфеты. Еще в посылку вложили письма-пожелания. Коробки с гостинцами увезли в свои части солдаты-отпускники. Адресно и по-родственному получилось», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили на фронт инструменты экипажам танков и бронемашин. Также военнослужащим в зону СВО передали маскировочные сети, комплекты резины, продукты питания и бензогенератор.

Сотрудники оборонного завода отправили на фронт гуманитарный груз
Сотрудники оборонного завода отправили на фронт гуманитарный груз
Фото:
В посылки вошли конфеты, шоколад и кофе
В посылки вошли конфеты, шоколад и кофе
Фото:

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Сотрудники «Курганмашзавода» отправили гуманитарный груз военнослужащим в зону спецоперации. В посылки вошли кофе, конфеты и шоколад. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Сотрудники „Курганмашзавода“ по инициативе инженера по качеству Ларисы Кривенко собрали деньги и купили кофе, шоколад, конфеты. Еще в посылку вложили письма-пожелания. Коробки с гостинцами увезли в свои части солдаты-отпускники. Адресно и по-родственному получилось», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили на фронт инструменты экипажам танков и бронемашин. Также военнослужащим в зону СВО передали маскировочные сети, комплекты резины, продукты питания и бензогенератор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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