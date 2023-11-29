29 ноября 2023

Курганцы отправили на фронт инструменты экипажам танков и БМП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк
Из Курганской области экипажу танка и БМП отправили инструменты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области отправили военнослужащим ВС РФ, участвующим в зоне СВО, инструменты, масксети и комплекты резины. Об этом сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Шансовый инструмент. Экипажу танка, БМП, САУ, БТР или другой техники. Из Курганской области, г. Куртамыш — зверобоям», — написали курганцы на ящике с инструментами. Также в гуманитарный груз вошли блиндажные свечи, средства гигиены, печь, продукты питания, сухой душ и бензогенератор.

Ранее URA.RU депутат гордумы Кургана Анастасия Романович профинансировала штурмовика, который в третий раз собрался отправиться в зону СВО. Она купила для бойца военную форму, каску, бронежилет, аптечку и обувь.

Курганцы отправили на фронт инструменты для экипажей танка и бронетехники
Курганцы отправили на фронт инструменты для экипажей танка и бронетехники
Фото:
Также бойцам СВО передали три комплекта резины, бензогенератор, печь и продукты питания
Также бойцам СВО передали три комплекта резины, бензогенератор, печь и продукты питания
Фото:

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Жители Курганской области отправили военнослужащим ВС РФ, участвующим в зоне СВО, инструменты, масксети и комплекты резины. Об этом сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Шансовый инструмент. Экипажу танка, БМП, САУ, БТР или другой техники. Из Курганской области, г. Куртамыш — зверобоям», — написали курганцы на ящике с инструментами. Также в гуманитарный груз вошли блиндажные свечи, средства гигиены, печь, продукты питания, сухой душ и бензогенератор. Ранее URA.RU депутат гордумы Кургана Анастасия Романович профинансировала штурмовика, который в третий раз собрался отправиться в зону СВО. Она купила для бойца военную форму, каску, бронежилет, аптечку и обувь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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