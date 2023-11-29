Из Курганской области экипажу танка и БМП отправили инструменты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области отправили военнослужащим ВС РФ, участвующим в зоне СВО, инструменты, масксети и комплекты резины. Об этом сообщила управделами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Шансовый инструмент. Экипажу танка, БМП, САУ, БТР или другой техники. Из Курганской области, г. Куртамыш — зверобоям», — написали курганцы на ящике с инструментами. Также в гуманитарный груз вошли блиндажные свечи, средства гигиены, печь, продукты питания, сухой душ и бензогенератор.

Ранее URA.RU депутат гордумы Кургана Анастасия Романович профинансировала штурмовика, который в третий раз собрался отправиться в зону СВО. Она купила для бойца военную форму, каску, бронежилет, аптечку и обувь.

Курганцы отправили на фронт инструменты для экипажей танка и бронетехники Фото: страница Галины Булатовой в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall250633000_1298