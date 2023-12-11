Челябинцы раскупили билеты на новогоднюю ночь 2024. Инфографика

11 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Цена билетов на новогоднюю ночь в ресторанах начинается от четырех тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В части заведений Челябинска на начало декабря не осталось билетов на новогоднюю ночь. Согласно подборке URA.RU билет на Новый 2024 год обойдется от 500 рублей до 21 тысячи. «На Новый год все забронировано. Можем предложить только предновогодние корпоративы», — сообщили в ресторане Edateca. Билеты раскуплены и в ресторане «Максимилианс». Новый год в ресторанах Челябинска в среднем стоит 8,5 тысячи рублей В ресторане «Нор-Баязет» стоимость билета снизили до четырех тысяч рублей. Условия оставили те же: программа и праздничный стол включены в счет. Ранее в подборку URA.RU вошли заведения «Видгоф» (21 тысяча рублей), Paulaner Brauhaus (10 тысяч), Малахит (9,5 тысячи), «Уральские пельмени» (7,9 тысячи) и кафе «Дуб» (5 тысяч). В каждом из них предлагают шоу-программу, напитки, стол из пяти блюд и подарки. В ресторане «Хачапури тетушки Марико» стоимость билетов обозначена в 6,2 тысячи рублей, в числе услуг безлимитный доступ к алкоголю — 900 рублей. Новый год празднуют и в ресторане «Палермо». Там установили цену в 6,5 тысячи рублей. Рестораны с «детскими» билетами Детские билеты предлагают в части заведений. В «Уральских пельменях» билет до семи лет стоит четыре тысячи рублей. Такая же цена в «Малахите» для детей до 12 лет. В «Хачапури тетушки Марико» цена детского билета — три тысячи рублей, а в кафе «Дуб» 2,5 тысячи рублей за гостя до 14 лет. Новый год в ночных клубах и барах В большинстве ночных клубов стоимость входа 31 декабря будет 500 рублей. Такую цену установили клубы «Доски» и «Заря», а также бар Gipsy. Притом в «Заре» вход для мужчин дороже — тысячу рублей. При брони стола потребуют депозит в 7,5 тысячи рублей с человека, тогда вход будет бесплатным. В «Досках» попасть в клуб до 1:00 можно только по предварительной записи. В баре «Meet. Point» стоимость входа составит 700 рублей. При бронировании столика на двоих придется внести девять тысяч рублей в счет меню. В ночной клуб D-club вход будет бесплатный до 1:00. Сколько стоит отметить Новый 2024 год в ресторанах, барах и ночных клубах Челябинска URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В части заведений Челябинска на начало декабря не осталось билетов на новогоднюю ночь. Согласно подборке URA.RU билет на Новый 2024 год обойдется от 500 рублей до 21 тысячи. «На Новый год все забронировано. Можем предложить только предновогодние корпоративы», — сообщили в ресторане Edateca. Билеты раскуплены и в ресторане «Максимилианс». Новый год в ресторанах Челябинска в среднем стоит 8,5 тысячи рублей В ресторане «Нор-Баязет» стоимость билета снизили до четырех тысяч рублей. Условия оставили те же: программа и праздничный стол включены в счет. Ранее в подборку URA.RU вошли заведения «Видгоф» (21 тысяча рублей), Paulaner Brauhaus (10 тысяч), Малахит (9,5 тысячи), «Уральские пельмени» (7,9 тысячи) и кафе «Дуб» (5 тысяч). В каждом из них предлагают шоу-программу, напитки, стол из пяти блюд и подарки. В ресторане «Хачапури тетушки Марико» стоимость билетов обозначена в 6,2 тысячи рублей, в числе услуг безлимитный доступ к алкоголю — 900 рублей. Новый год празднуют и в ресторане «Палермо». Там установили цену в 6,5 тысячи рублей. Рестораны с «детскими» билетами Детские билеты предлагают в части заведений. В «Уральских пельменях» билет до семи лет стоит четыре тысячи рублей. Такая же цена в «Малахите» для детей до 12 лет. В «Хачапури тетушки Марико» цена детского билета — три тысячи рублей, а в кафе «Дуб» 2,5 тысячи рублей за гостя до 14 лет. Новый год в ночных клубах и барах В большинстве ночных клубов стоимость входа 31 декабря будет 500 рублей. Такую цену установили клубы «Доски» и «Заря», а также бар Gipsy. Притом в «Заре» вход для мужчин дороже — тысячу рублей. При брони стола потребуют депозит в 7,5 тысячи рублей с человека, тогда вход будет бесплатным. В «Досках» попасть в клуб до 1:00 можно только по предварительной записи. В баре «Meet. Point» стоимость входа составит 700 рублей. При бронировании столика на двоих придется внести девять тысяч рублей в счет меню. В ночной клуб D-club вход будет бесплатный до 1:00.