Экс-генпрокурор Австралии решил снять санкции с Дерипаски

Миллиардер Олег Дерипаска принял решение обжаловать введение австралийских санкций против себя, которые были введены в марте прошлого года. Экс-генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер выступает в качестве представителя интересов бизнесмена в Федеральном суде Австралии.
«Дерипаска оспорил введение против него австралийских санкций», — говорится в материале газеты The Canberra Times. Там добавили, что интересы миллиардера в суде представит экс-генеральный прокурор Кристиан Портер.
Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Миллиардер в июне 2022 года заявил, что санкции, наложенные на Россию, начнут действовать против стран, которые их ввели, через полтора года. Он считает, что санкции с течением времени станут бессмысленными и начнут работать в обратную сторону.
Миллиардер Олег Дерипаска принял решение обжаловать введение австралийских санкций против себя, которые были введены в марте прошлого года. Экс-генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер выступает в качестве представителя интересов бизнесмена в Федеральном суде Австралии. «Дерипаска оспорил введение против него австралийских санкций», — говорится в материале газеты The Canberra Times. Там добавили, что интересы миллиардера в суде представит экс-генеральный прокурор Кристиан Портер. Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Миллиардер в июне 2022 года заявил, что санкции, наложенные на Россию, начнут действовать против стран, которые их ввели, через полтора года. Он считает, что санкции с течением времени станут бессмысленными и начнут работать в обратную сторону.