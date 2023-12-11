Экономика Бизнес Экс-генпрокурор Австралии решил снять санкции с Дерипаски The Canberra Times: Дерипаска обжалует введение санкций Австралии против себя 11 декабря 2023 в 16:12 Размер текста - 17 + Олег Дерипаска оспорит введение австралийских санкций против себя, пишет The Canberra Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Миллиардер Олег Дерипаска принял решение обжаловать введение австралийских санкций против себя, которые были введены в марте прошлого года. Экс-генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер выступает в качестве представителя интересов бизнесмена в Федеральном суде Австралии. «Дерипаска оспорил введение против него австралийских санкций», — говорится в материале газеты The Canberra Times. Там добавили, что интересы миллиардера в суде представит экс-генеральный прокурор Кристиан Портер. Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Миллиардер в июне 2022 года заявил, что санкции, наложенные на Россию, начнут действовать против стран, которые их ввели, через полтора года. Он считает, что санкции с течением времени станут бессмысленными и начнут работать в обратную сторону. Миллиардер Олег Дерипаска принял решение обжаловать введение австралийских санкций против себя, которые были введены в марте прошлого года. Экс-генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер выступает в качестве представителя интересов бизнесмена в Федеральном суде Австралии. «Дерипаска оспорил введение против него австралийских санкций», — говорится в материале газеты The Canberra Times. Там добавили, что интересы миллиардера в суде представит экс-генеральный прокурор Кристиан Портер. Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Миллиардер в июне 2022 года заявил, что санкции, наложенные на Россию, начнут действовать против стран, которые их ввели, через полтора года. Он считает, что санкции с течением времени станут бессмысленными и начнут работать в обратную сторону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям