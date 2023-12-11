Экс-генпрокурор Австралии решил снять санкции с Дерипаски

The Canberra Times: Дерипаска обжалует введение санкций Австралии против себя
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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска оспорит введение австралийских санкций против себя, пишет The Canberra Times Фото:
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Миллиардер Олег Дерипаска принял решение обжаловать введение австралийских санкций против себя, которые были введены в марте прошлого года. Экс-генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер выступает в качестве представителя интересов бизнесмена в Федеральном суде Австралии.

«Дерипаска оспорил введение против него австралийских санкций», — говорится в материале газеты The Canberra Times. Там добавили, что интересы миллиардера в суде представит экс-генеральный прокурор Кристиан Портер.

Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Миллиардер в июне 2022 года заявил, что санкции, наложенные на Россию, начнут действовать против стран, которые их ввели, через полтора года. Он считает, что санкции с течением времени станут бессмысленными и начнут работать в обратную сторону.

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Миллиардер Олег Дерипаска принял решение обжаловать введение австралийских санкций против себя, которые были введены в марте прошлого года. Экс-генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер выступает в качестве представителя интересов бизнесмена в Федеральном суде Австралии. «Дерипаска оспорил введение против него австралийских санкций», — говорится в материале газеты The Canberra Times. Там добавили, что интересы миллиардера в суде представит экс-генеральный прокурор Кристиан Портер. Олег Дерипаска, как и многие другие российские предприниматели, попал под санкции Запада, введенные против РФ из-за начала спецоперации на Украине. Миллиардер в июне 2022 года заявил, что санкции, наложенные на Россию, начнут действовать против стран, которые их ввели, через полтора года. Он считает, что санкции с течением времени станут бессмысленными и начнут работать в обратную сторону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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